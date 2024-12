El fascinante look en degradé que lució Máxima Zorraguieta apostando nuevamente a la moda circular

Máxima Zorraguieta se convirtió en un icono de la moda a nivel mundial. Con un aire fresco y moderno, la reina de Países Bajos se destaca tanto por su llegada al pueblo holandés como por sus elecciones de moda para cada evento. La noche del martes no fue la excepción y en una cena protocolar para recibir al presidente de Portugal no dejó en dudas que sabe muy bien elegir los looks adecuados para cada ocasión. Además, promueva la moda circular.

El descomunal look de Máxima Zorraguieta

La noche del martes, fue una noche más que especial para la familia real de Países Bajos al ser los organizadores de una cena protocolar para recibir al presidente de Portugal, pero además se trató de una de las primeras participaciones de la princesa Amalia al cumplir los 21 años siendo la heredera al trono de Guillermo Alejandro. Allí Máxima se lució junto a su hija.

Tanto Máxima, Guillermo y Amalia estuvieron a tono con este evento, parte de la agenda. Y fue la reina consorte quien volvió a brillar con su look de gala. Para la ocasión, lució un vestido de la firma de Jan Taminiau realiza con la combinación de los colores amarillos, rojo y negro, creando un efecto degradé.

La pieza incluye un diseño con figuras geométricas con franjas zig zag que recorren tanto la zona del escote como de la falda, generando una pieza totalmente original y fuera de lo común. La reina completó el look con accesorios de diamantes y piedras preciosas, características que comparten tanto la tiara, que fue realizada por Mallerio Dits Meller en 1889 para la reina Emma, como el collar que lució. En cuanto a los aros, son estilo minimalista con rubíes, como las pulseras que eligió.

Pero además de demostrar una vez más que sus elecciones son muy atinadas, Máxima envió un mensaje con su look: apela a la moda circular. Este concepto refiera a darle un uso extenso a las prendas, apelando a reducir el impacto ambiental que tiene la industria de la moda, cerrando el ciclo de producción y consumo.

Es que justamente este diseño de Jan Taminiau fue el que utilizó en un acto oficial celebrado en Japón en octubre de 2019, por ello la reina guardó esta especial pieza por cinco años y volvió a lucirla. Una vez más, dejó en claro que tiene en claro un estilo de moda y de vida.