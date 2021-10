Se dio a conocer cuándo regresará a la Argentina la China Suárez.

Instalada en Madrid con sus hijos Rufina Cabré y Magnolia y Amancio Vicuña, la China Suárez sigue rodando la película junto a Álvaro Morte (el Profesor de La Casa de Papel) y al parecer le surgieron nuevos trabajos según informó Yanina Latorre en "LAM" y además reveló la fecha exacta en la que la actriz volverá a la Argentina y los motivos.

"Hablé con fuentes cercanas a la China Suárez y me dicen que a fin de semanas Eugenia regresará a la Argentina ya que termina su participación el la película y los trabajos extra que le llegaron estando allá", comenzó diciendo.

"Me dicen que ella está esplendida, que está feliz, paseando, trabajando y que no se estaría haciendo mucho problema por lo que está pasando con Wanda Nara y Mauro Icardi. Ella está en la suya y a fin de mes vuelve al país porque además me cuentan que Rufina extraña mucho al papá (Nicolás Cabré).

Confirman la frase que le habría dicho Mauro Icardi a la China Suárez para empezar su relación

Después del descargo de la China Suárez, Marcelo Polino dio más detalles de este culebrón.

El periodista es amigo de la actriz y se animó a contar que tiene datos sobre la primera charla que mantuvo el futbolista del PSG con la diosa. "Todo comenzó cuando él le empezó a escribir después de darles muchos likes. Siempre fue vía Instagram, nada más", contó el integrante de Flor de Equipo.

"Mauro tiene una admiración desde chiquito por la China Suárez, eso de verla en la TV todo el tiempo. La frase que le dijo es que era la mujer de sus sueños. Y también le contó que en ese momento estaba en una crisis con su esposa, Wanda Nara. Pero les juro: nunca se vieron", agregó Polino quien aseguró que la fuente que le aportó esta información es confiable.

