La China Suárez hizo remodelaciones en su casa: mirá los resultados en todos los ambientes

Tras la separación de Benjamín Vicuña, fue la China Suárez la que se quedó con la casa que ambos habían comprado para vivir juntos y decidió remodelar cada ambiente para agregarle todos los detalles necesarios para hacerlo único y especial para ella y sus hijos.

En primera instancia, la China Suárez se enfocó en la cocina. "Todo vuela, menos las ventana y la puerta" escribió la actriz junto a una postal del ambiente en obras. La artista colocó una isla en el centro y eligió una cocina industrial para su casa. El color protagonista de este espacio de la vivienda es el verde.

La nueva cocina de la China Suárez.

El baño también cambió muchísimo tras la intervención de la intérprete de "Lo Que Dicen de Mi". "Sé que aman los antes y el después. Acá les dejo uno del baño de invitados y de mi baño", expresó en sus redes. Seguido a eso, la actriz reconoció: "Me encanta mezclar texturas, colores. No sigo una línea a la hora de decidir que elegir, me inspiran mucho las casas inglesas. Reciclo mucho, me encanta mover y cambiar cosas de lugar, pintarlas, darle una nueva vida. Mezclar un poco lo moderno con lo antiguo".

El baño de la casa de la actriz.

Uno de los detalles curiosos que agregó la China en su vivienda fue una pequeña sala de cine con una pochoclera para que sus hijos puedan disfrutar de su sala de reproducción películas propia. En ese ambiente no hay sillas ni sillones, sino almohadones en el piso para acostarse a disfrutar del film.

El microcine de la China.

La China Suárez pasa mucho tiempo en el playroom y el dormitorio principal, aunque también confirmó que el baño es uno de sus lugares favoritos, por lo que quería que cada uno tuviera ese toque de comodidad y sofisticación. Por ese motivo eligió pisos de porcelanato en esos ambientes.

Cómo eligió la China Suárez los detalles de la decoración de su nueva casa

Para sorpresa de muchos, la actriz hizo parte a sus seguidores de los cambios que realizó en su casa. En muchas oportunidades la China mostraba en sus redes algunas opciones para los detalles de la decoración y sometía a votación la elección de telas, texturas, etc.

Los seguidores fueron parte de toda la remodelación y la artista disfrutaba de compartirles el antes y el después de cada espacio. De hecho, cuando pasaban algunos días sin que muestre nada de la casa en sus historias, ellos le pedían a la China que los actualice sobre cómo avanzaba la obra.

La cocina antes.