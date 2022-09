China Suárez y Rusherking se encuentran en Nueva York viviendo uno de los viajes más románticos hasta ahora.

La actriz fue al Fashion Week invitada por la marca de moda Carolina Herrera y no dudó en pedirle a su novio que la acompañara.

En la noche de este domingo, la pareja asistió a una cena y, como era de esperarse, la también cantante deslumbró con su look.

El increíble look de la China Suárez para salir a cenar con Rusherking en Nueva York.

La China Suárez posó para la cámara de su pareja en los pasillos del hotel donde están alojados.

La ex de Benjamín Vicuña encontró un carrito para transportar valijas y lo utilizó para sumarlo a las fotos.

Allí se la ve luciendo un vestido corto oversize en color amarillo con lunares negros y los hombros al descubierto. Para los pies llevó unas sandalias negras altísimas de taco aguja. Su peinado fue un recogido con rodete.

Antes de salir, los enamorados publicaron un video agarrándose la mano. "Mi amor", escribió Rusherking, quien decidió llevar guantes en blanco y negro como accesorio.

Rusherking se enfrentó a quienes lo critican por su romance con la China Suárez

Rusherking brindó una nota hace unos días, en donde se refirió a las constantes críticas que recibe tras su romance con la China Suárez.

Recientemente, comenzó a trascender que la pareja no estaba atravesando un buen momento, de hecho, se dijo que el trapero estaba cansado de la actriz. Lejos de quedarse callados, ambos desmintieron esto en sus redes sociales, con fotos y videos juntos.

"¿Cómo estás pasando este momento? ¿Cómo estás hoy?", le preguntaron desde Intrusos en el marco de los premios Gardel 2022. "Todo muy bien. ¿Vos cómo estás? Estamos tranquilos", dijo Rusherking mientras reaccionaba a la afirmación del notero que le aseguraba que ellos eran "respetuosos".

China Suárez y Rusherking.

"Son respetuosos, a veces…", continuó el cantante y reveló qué es lo que le molesta de la prensa. "Cuando se habla de mí no me molesta. Yo la nota la doy contento, solamente (me molesta) cuando me vienen corriendo. No estoy preparado para responder. Pero si es así, nos tomamos un café, y respondemos", dijo.

Por último, el novio de la China Suárez habló sobre si lo sorprender haberse vuelto tan mediático. "¿Si me sorprende? No, es parte de todo. Hay que aceptarlo. No me molesta. Yo estoy muy contento con mi relación. Muy feliz haciendo mi música, laburando mucho y enfocado", cerró.