La China Suárez sorprendió a todos sus fans con una de las noticias más esperadas del invierno. La talentosa artista reveló que la fecha de estreno de su nueva canción será el próximo jueves 29 de junio. Desaniversario es un de los temas que los fans de la cantante y actriz esperan con mucha expectativa para saber qué dice, pues la letra se da luego de la ruptura que tuvo con Rusherking, luego de un año de prometerse amor eterno.

La China Suárez reveló la fecha de estreno de Desaniversario: "Esta canción va dedicada a...".

"Desaniversario: Esta canción va dedicada a todos los aniversarios que no pudieron ser. A veces no es una persona quién te rompe el corazón, es la frustración de algo que no pudo ser", China. Escribió la cantante en uno de los posteos donde promociona el lanzamiento de su nuevo tema.

Con la explicación propia de la China Suárez del por qué escribió la canción y para "qué o quién", la artista compartió un pequeño adelanto del videoclip que será lanzado el mismo día que Shakira lanzará "Copa Vacía".

La nueva canción de la China Suárez estará en todas las plataformas digitales de música y videos. No cabe duda que es uno de los temas con mayor sentimiento que presenta en los últimos meses la artista.

Rusherking y la China Suárez muy cerca de nuevo

El lugar del acercamiento fue en la Bresh. Los famosos fueron cada uno por su lado a una de las fiestas más famosas del mundo entero. Desde allí, en pleno corazón bolichero de Buenos Aires, la China Suárez y Rusherking llegaron a la fiesta para divertirse un buen rato y tomarse fotos con amigos y fans.

Ni la China Suárez y Rusherking aparecieron juntos, pero, es un claro acercamiento y un indicio que tarde que temprano la vida y el trabajo mismo los reunirá de nuevo, así como fue el caso del cantante con su exnovia, María Becerra, con quien tras dos años de una ruptura polémica, volvieron a juntarse para trabajar.

