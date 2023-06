La China Suárez le respondió a Martín Cirio, después de que la acusara de "soltarle la mano" tiempo atrás.

El influencer lanzó un documental en YouTube en el que habla del momento en el que fue "cancelado" por antiguos tweets tildados de pedófilos. En ese clip, La Faraona menciona a la China Suárez quien, según su testimonio, se acercó a él por conveniencia.

La China Suárez rompió el silencio y fue lapidaria al hablar de Martín Cirio

En medio de un intercambio de Instagram con sus seguidores, la actriz de 31 años se refirió a las palabras de Martín Cirio. "Algo me contaron. Ni idea por qué me nombra. En estos tiempos, ¿dejar de seguir a alguien culpabilizarlo de algo?", comenzó su descargo.

"Lo dejé de seguir porque me desagradaron unos chistes que leí que había hecho hace mucho. Nada más", disparó.

Qué dijo Martín Cirio de la China Suárez

Martín Cirio lanzó su documental en YouTube en el que hace mención a lo sucedido en el momento en el que fue cancelado por esos antiguos tweets y mencionó a la China Suárez.

"Con la China Suárez, yo igual no me comí el viaje que éramos amigos que obviamente no éramos amigos, digo, pero no teníamos el mejores amigos en Instagram, no mandábamos algún mensajito que otro tipo había como muy buena onda, cuando pasó todo esto, obvio me dejó de seguir, pero de un saque”, dijo el influencer en su documental.

El influencer también hizo referencia a la actitud de La China Suárez. “A mí me sorprendió porque es alguien del medio también que sabe cómo se manejan todas las fake news hasta hace millones de años acá. No la considero tan boluda como para de verdad pensar que yo era pedófilo y ahora que lo… Pues si soy pedófilo, perfecto, yo banco que me deje seguir todo el mundo, obvio, yo también dejaría de seguir a alguien que es pedófilo Pero, era como bastante claro que no”, aseveró La Faraona en sus palabras contra la actriz.