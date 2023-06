Tras tres años de estar en silencio y de trabajar en los pocos y limitados medios en los que podía expresar su contenido, el influencer Martín Cirio “La Faraona”, salió libre de las acusaciones judiciales de pedofilia y apuntó contra varios fasosos, entre ellos, la China Suárez.

“Casi 3 años de callarme la boca. 3 años de no poder responder ataques. 3 años de soportar que digan de mí cualquier cosa”, comentó el youtuber al presentar su nuevo material audiovisual llamado Martín Cirio, el documental, por streaming. Parte de lo que dice ahí La Faraona fue publicado por LAM donde detalla uno a uno lo que dijo de famosos como La China Suárez, Rocío Guirao Díaz, Lizardo Ponce y Nazarena Vélez.

Feroz crítica de Martín Cirio contra la China Suárez: “No me comí el viaje”.

“Persecuciones en la calle y en redes, una horda de trolls intentando cancelarme shows y eventos, censurado en Paraguay, país al que ya no puedo entrar por esto, trabajo perdido, mi nombre manchado para siempre, y más cosas que nunca pude contar por tener esta causa abierta tanto tiempo. Un infierno que tardó tres años en resolverse pero, finalmente HOY la justicia, que me investigó de piés a cabeza (literal, con allanamiento incluido) habló: confirma que soy inocente (siempre lo fui, solo que ahora tengo un papel que lo dice). No tengo nada que ver con las mentiras que se dijeron de mí", fue parte del descargo del comendiante e influencer en sus redes sociales.

Esto dijo Martín Cirio de la China Suárez

"La China Suárez, la China Suárez están todas. En todos los quilombos de alguna forma está la China Suárez, también el mío, sí. Con la China Suárez, yo igual no me comi el viaje que éramos amigos que obviamente no éramos amigos, digo, pero no teníamos el mejores amigos en Instagram, no mandábamos algún mensajito que otro tipo había como muy buena onda, cuando pasó todo esto, obvio me dejó de seguir, pero de un saque”, dijo el influencer en su documental

Y siguió: “A mí me sorprendió porque es alguien del medio también que sabe cómo se manejan todas las fake news hasta hace millones de años acá. No la considero tan boluda como para de verdad pensar que yo era pedófilo y ahora que lo… Pues si soy pedófilo, perfecto, yo banco que me deje seguir todo el mundo, obvio, yo también dejaría de seguir a alguien que es pedófilo Pero, era como bastante claro que no”, aseveró La Faraona en sus palabras contra la actriz.

“Ustedes me dicen, bueno, pero ¿cómo podía saber? Porque la guerra en el medio, porque nos teníamos en mejores amigos, porque siento que si vos tenés buena onda con alguien, le preguntas antes de dejarlo de seguir de un saque. Además, con ella le pasó lo que le pasó, me acuerdo que hizo todo un posteo diciendo me tiraron la jaula de los lobos. ¿También creo que mencionó que me soltaron la mano”, comentó Martín Cirio contra la China Suárez.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

