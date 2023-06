Mientras se afianza la relación amorosa entre Rusherking y la influencer española, Mar Lucas, el artista urbano usa su cuenta de Twitter para escribir algunas frases que pueden, perfectamente, ser un palo directo para su reciente exnovia, la China Suárez.

Van dos meses desde que Rusherking y la China Suárez terminaron, pero parece que duró poco el duelo o en su defecto están aplicando el dicho que afirma que “Un clavo saca otro clavo”, o al menos eso pareciera, luego de que el cantante lanzara estas potentes frases que llenas de despecho y dolor.

“Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos”, es una de las frases, seguida por: “No es mi culpa que tu futuro y el mío no rimen”. Dos frases liquidadoras que no en vano fueron publicadas.

El palito de Rusherking para la China Suárez mientras se ve con Mar Lucas: “Hasta que me olvides”.

Recordemos que el viernes, LAM publicó videos que muestra a la China Suárez con el instagramer Lauty Gram. ¿Le habrá dolido en el ego que la China Suárez ya esté intentando rehacer su vida con alguien más y del estilo de él, así como él lo está haciendo con Mar Lucas?

Apareció nuevo video de Rusherking y Mar Lucas juntos

Este fin de semana Rusherking y Mar Lucas fueron vistos juntos en el Boombastic Festival donde el artista cantó junto a Emilia. El video fue publicado por LAM y ya le está dando la vuelta a todas las redes y portales.

En el video se puede ver a Rusherking próximo a subir al escenario y detrás de él se encuentra Mar Lucas con un look muy canchero, gorra, campera bomber y jeans cargo, un estilo que usó mucho la China Suárez mientras fue novia de Tomás.

S.A.