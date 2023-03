La China Suárez rompió el silencio y habló de la supuesta crisis con Rusherking: "Una vez al mes"

La China Suárez y Rusherking fueron noticia a inicios de esta semana por la filtración de un rumor que aseguraba que la pareja podría estar separada luego de una intensa crisis. La información fue aportada en Socios del Espectáculo por Rodrigo Lussich, quién soltó que habían tenido una discusión muy fuerte.

“La China y Rusherking están separados en el medio de una pelea tremenda. Él hizo un recital y le dedicó una canción, pero el tema principal que están promocionando no la cantó porque había una pasarela que le preparó para ella, para atravesar todo tipo casamiento y nunca se usó porque la China que estaba en primera fila no apareció. Hay quienes dicen que él no cantó ese tema nuevo porque ella no estaba, lo plantó desde el viernes”, aseveró.

No obstante, este miércoles en Mitre Live, Juan Etchegoyen tuvo a Pochi, la creadora de la página en Instagram Gossipeame, quién reveló que había conversado con la China Suárez y que tenía la verdad de lo que estaba sucediendo con su relación con Rusherking.

“Hablé con ella y me respondió de muy buena manera, lo que me dijo es que nada que ver y me lo dejó bien en claro. Me dijo textual esto: ´Ay, ¡qué densos! Me separan una vez al mes´. Me puso también unos emojis como que te estás durmiendo o aburriendo. Textual me dijo eso, que la aburre que quieran separarla de Rusherking en diferentes situaciones”, explicó Pochi.

“Por ahí pueden tener una discusión, pero me niega rotundamente que estén en crisis o separados”, concluyó la especialista en chimento.

La respuesta de Rusherking ante los rumores de separación con la China Suárez

Luego de que se conociera la información aportada por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Socios del Espectáculo, el cantante oriundo de Santiago del Estero dejó un enigmático mensaje en Twitter, que se puede interpretar como una respuesta a los conductores por el dato que difundieron.

Tweet irónico de Rusherking.

“Fuente: de los deseos”, escribió Rusherking con ironía para desmentir los rumores de crisis con la China Suárez.

