La enemistad entre la China Suárez y Wanda Nara continúa creciendo, principalmente después de la fiesta de cumpleaños de la actriz, organizada por su novio y exmarido de la mediática, Mauro Icardi. En medio del festejo, Eugenia aprovechó uno de los stands de su festejo y se hizo un tatuaje temporal que encendió todas las alarmas por su conexión con la conductora.

No solo hizo referencia a la ex pareja de su novio, sino que festejó sus 33 años en el mismo lugar en que Pampita y Benjamín Vicuña, padre de sus hijos, celebraron sus diez años de amor, el Hotel Four Seasons de Buenos Aires.

El nuevo tatuaje, temporal, de la China

La China Suárez se hizo un polémico tatuaje y sería un mensaje para Wanda Nara: qué dice

En medio de su celebración por la llegada de sus 33 años, la China Suárez decidió tatuarse una misteriosa frase en el cuello, de manera temporal. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que sea una frase que tiempo atrás había compartido Wanda Nara en su canal de difusión. Esto llamó la atención de toda la comunidad seguidora de “Lo más Popu” en Instagram y volvió a activar el rumor de que la actriz siempre quiso la vida de la empresaria.

“Parece que tiene tattoo nuevo”, señalaron desde “Lo más Popu” y agregaron que “es uno de esos que se borran rápido”, es decir un tatuaje temporal. Sin embargo, no fue eso lo que llamó la atención de los usuarios de la red social, sino la frase que la China eligió.

“Quien tiene magia, no necesita trucos”, se leía en el cuello de @sangrejaponesa, y desde la cuenta de Instagram recordaron que en febrero de 2025, Wanda Nara compartió en su canal de difusión de Whatsapp esa misma frase.

En la imagen donde se ve el nuevo arte en el cuello de la China, se puede ver a Mauro Icardi cerca de su oreja, como acercándose a darle un beso, y ella sonriendo a cámara. Los rumores de que la actriz buscó, desde 2021, cuando el futbolista le fue infiel a Wanda con ella, tener la vida de la conductora, volvieron a revivir y terminaron por intensificarse.

De hecho, no es la primera vez que ocurre algo así con una frase que comparte la ex pareja de su novio actual. Después de que, en 2015, Pampita y Benjamín Vicuña terminaran por separarse, debido a la infidelidad del chileno con la actriz, la presentadora compartió una frase en Twitter que decía que “hay un juez llamado tiempo, que pone a todos en su lugar”. Tiempo después, Eugenia eligió compartir exactamente la misma imagen en su cuenta de Instagram.

La China Suárez sigue generando polémica respecto a las decisiones que toma y que terminan haciendo foco en las ex parejas de los hombres con los que se relaciona. Así como fue con Pampita, hoy enfrenta nuevamente a Wanda Nara con un significativo tatuaje que la conductora tiene como frase de cabecera.

