La China Suárez se va del país tras la separación con Benjamín Vicuña: cuál será el nuevo destino

Benjamín Vicuña confirmó su separación de la China Suárez este viernes por la mañana con un contundente comunicado.

La noticia generó fuerte repercusión y sorpresa en los medios y los motivos de la ruptura comenzaron a correr. Según informó Yanina Latorre en LAM, la decisión fue tomada por el actor chileno y las causas fueron las recurrentes diferencias en la convivencia y proyectos de vida.

En este sentido fue Pía Shaw quien confirmó que la China Suárez tiene nuevos proyectos laborales que la alejarán del país por unos meses.

“Ahora se viene un viaje muy importante. Ella está creciendo mucho profesionalmente. Tiene una propuesta muy importante”, dijo la periodista en el programa de Ángel de Brito.

“Se va a radicar dos meses desde septiembre en España y en Miami. Viaja con los hijos y viaja con su mamá. Va a estar con 'el profesor' de La casa de papel, va a protagonizar una película con él”, agregó.

China Suárez se mostró en su nueva casa horas antes de confirmar su separación con Vicuña.

Días atrás, la actriz de 29 años dio indicios de los nuevos proyectos que se avecinan con un enigmático mensaje en sus redes para sus seguidores. "Este es un mensaje para vos. Es la señal que estás buscando. Los sueños sí se cumplen. Sí que podés. Posta. Con esfuerzo, perseverancia, tenacidad, amor. Para adelante, siempre, que se cumple", escribió.

La reacción de Pampita sobre la separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez

Después de confirmada la separación por el mensaje de Benjamín Vicuña, la atención mediática se posó sobre la palabra de Pampita sobre la ruptura de su ex con la China Suárez.

En LAM buscaron la palabra de la modelo de 43 años pero no lograron una versión sobre estos episodios. "Ya saben que no hablo del tema. No tengo nada que decir. Hasta luego", dijo sin dar más declaraciones.

"Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos", fueron las palabras de Vicuña sobre esta ruptura.

Benjamín Vicuña confirmó la separación de la China Suárez con un comunicado en redes.

