La China Suárez será parte de enorme proyecto animado

La China Suárez está en Miami junto a sus hijos y gran parte de su familia materna. Lo cierto es que ella, nunca deja el trabajo de lado y esta oportunidad anunció que será parte de un gran proyecto de dibujos animados producido por Universal Pictures.

Eugenia será la voz de Meena una elefante que sueña con ser cantante. El simpático personaje es parte de "Sing 2" y compartirá cartelera con personalidades como Chayane, Ha*Ash, entre otros.

La China Suárez será Meena.

La productora describe de esta manera la trama de la segunda parte: “(El) koala Buster moon y su elenco de estrellas se preparan para lanzar sobre el escenario su actuación más extravagante y deslumbrante hasta la fecha, ¡Y nada más que en la capital mundial del entretenimiento! Sólo hay un pequeño inconveniente: primero tienen que persuadir para unirse a ellos, a la estrella de rock más solitario y huraño del mundo, interpretada por el legendario ícono de la música Bono, quien hará su debut cinematográfico de animación”.

La película se estrenará en invierno, el 23 de diciembre en Estados Unidos, a tiempo para navidad, y en Latinoamérica se proyectará a partir del 31 de diciembre. La cinta busca debutar en épocas decembrinas para contar con audiencias familiares que estén reunidas para celebrar las fiestas de fin de año. Al mismo tiempo, se espera que la mayoría de las personas ya estén vacunadas para esas fechas, por lo que podrá acudir una mayor cantidad de público a las salas.

Picante rumor de Mariana Brey sobre la China Suárez: "Estaba pidiendo..."

El paso de la China Suárez generó una verdadera polémica. Mientras la actriz se dedica a disfrutar del calor en las playas norteamericanas, algunas versiones sobre su estadía salieron a la luz.

En LAM fue Mariana Brey quien reveló que la pareja de Benjamín Vicuña había protagonizado una pequeña polémica en la ciudad.

"La China Suárez estaba pidiendo canje en un restaurant. Habían hecho una reserva para siete personas, pero no les habían ofrecido canje y como no se los quisieron dar, finalmente no se presentaron. Cuando supieron que no era canje, no fueron”, contó la panelista en LAM.

En ese momento de la conversación, Yanina Latorre salió en vivo desde Miami y aseguró que eso no le parecía correcto. "Qué ordinaria", agregó la panelista.