La China Suárez sorprendió a todos en su aparición en un programa de Uruguay

La China Suárez está en boca de todos. Luego de que se confirmara su romance con Rusherking, la actriz no pasa desapercibida en ningún lado y ha sido el centro también de la polémica.

Tras su cruce con Yanina Latorre por la denuncia de acoso que le interpuso a LAM, la ex de Benjamín Vicuña hizo una aparición sorpresa en el programa uruguayo "¿Quién es la máscara?", que es una adaptación del formato de talentos de origen surcoreano en donde los artistas se presentan en el programa luciendo atuendos que disfrazan quiénes son, mientras los "investigadores" deben adivinar de quién se trata.



La actriz apareció en escena y vistiendo un disfraz de cono de helado por el cual era imposible adivinar de quién se trataba. Para su interpretación, la China cantó "Let it be", el clásico de Los Beatles.



Tras varios momentos de tensión entre los que intentaba saber quién era, Suárez finalmente pudo sacarse su máscara y confirmar su presencia que ha sido una verdadera sorpresa para los presentes.

"De Argentina al mundo y del mundo a #LaMascaraUY ¡Qué linda sorpresa nos diste!", le dedicaron desde el programa.