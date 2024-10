Este sábado 19 de octubre, la China Suárez vivió un insólito accidente en su hogar que la condujo directamente a ser atendida en la guardia. La actriz argentina compartió los detalles de su accidente a través de sus redes sociales, en donde posteó su mano ensangrentada y contó qué le pasó.

La China Suárez

La China Suárez sufrió un grave accidente en su hogar

Sus más de 6.5 millones de seguidores fueron testigos de una imagen impactante de su mano ensangrentada. Sobre esta, la modelo escribió “Pasaron cosas”, junto a emojis de una carita llorando, una insultando y una refunfuñando. Luego, sumó: “Ignoren mis uñas (estoy grabando en una cárcel)”, en relación a que se encuentra en pleno rodaje del spin-off de El Marginal, titulado Barro. Así, más de uno se preocupó por la actriz y se preguntaba qué le habría pasado.

La China Suárez

Tras ese abrumador hecho, la China Suárez publicó una foto con Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré, y detalló con el objetivo de llevar tranquilidad a sus seguidores y confirmó que no había sufrido mayores daños: “Ya salí de la guardia. No perdí el dedo, por suerte. Ahora les cuento”.

La China Suárez

Ya en su hogar, la actriz decidió compartir más detalles del accidente y explicó lo ocurrido a través de una storie de Instagram junto a un video de un lagarto que se encontraba saliendo de la piscina: “Él vive en nuestro jardín hace mese y es inofensivo, respetamos su espacio y le dejamos comida”.

“Solamente mordió porque se estaba defendiendo de mi perra. Gracias a Dios que siempre me cuida y no fue nada grave” continuo con el relato y sumo “El lagarto esta bien, mi perra también, lo mío fueron heridas superficiales y como ya tenía la antitetánico sólo me dieron antibióticos”.

“¿Qué aprendí? Nada, volvería a hacer lo mismo jajaj. Como le dije a Rufi, es mi instinto y además no soy miedosa, no me paralizo ante estas situaciones y estoy contenta de haberlo salvado” concluyó la ex esposa de Benjamín Vicuña a manera de reflexión sobre lo ocurrido.

De esta manera, la China Suárez compartió con sus seguidores el accidente domestico que vivió en su hogar gracias al largarte que habita en su terreno. Igualmente, llevó tranquilidad a sus seguidores detallando que son heridas superficiales y está contenta por haber salvado al espécimen de su perra.

N.L