La actriz y cantante, China Suárez, es una usuaria activa de las redes sociales que utiliza a diario para subir cuestiones relacionadas a su vida cotidiana: actividades con sus hijos, compromisos laborales, viajes, entre otras cosas. Lo cierto es que recientemente sufrió la pérdida de su perro Apolo, que supo ser su fiel compañero y que durante unos días la tuvo inactiva en esta plataforma digital, en donde había subido una imagen en la que se veía el brazo de Lauty Gram que mostraba cómo consolaba y acompañaba en este duro momento, pero ahora quien supo ser la compañera de vida de Nicolás Cabré se encargó en aclarar en qué estado se encuentra su situación sentimental.

Lauty Gram y la China Suárez.

La sorpresiva declaración de la China Suárez que aclaró cómo se encuentra su situación sentimental

Desde el año pasado la China Suárez y Lauty Gram comenzaron su vínculo afectivo que no llegó nunca a ser un noviazgo debido a que ninguno de los dos lo pronunció públicamente ya sea en entrevistas o en redes sociales. Todo comenzó pasado un tiempo desde la separación de ella con Rusherking y la relación que él habría mantenido durante un largo tiempo con Madison Segreti, reconocida tiktoker. Tras varias fotos y videos en de fanáticos, decidieron confirmar que se veían pero sin tener un título o una relación formal.

De hecho, recientemente el cantante fue consultado al respecto de cuándo blanquearían el noviazgo y había manifestado a un medio televisivo que 'ojalá pronto' pudieran hacerlo. Hace solamente unos días el tiktoker había posteado una foto junto a la actriz en donde se los veía tomando sol, aparecían dos emojis de corazón y de fondo la canción de Lauty Gram que se llama 'Qué onda bebé'.

Lauty Gram y La China Suárez.

Todo parecía indicar que esta storie de Instagram podría ser una especie de blanqueamiento de la relación de ambos, pero todo habría quedado en la nada. En este marco, la expareja de Benjamín Vicuña posteó una historia en la que expresó que ‘no está de novia, ni lo voy a estar hasta encontrar un hombre que valga la pena y no mienta, que se muera por mi y me haga la vida más feliz”.

Y posteriormente, la China Suárez afirmó: “Eso deberíamos buscar todas, nunca menos. Feliz miércoles para todas”. De esta manera, la mujer de 33 años dejó en claro y desestimó las especulaciones que se venían generando en cuanto a que estaría teniendo un noviazgo oficial con Lauty Gram. Cabe mencionar que ambos no se siguen en Instagram, red social perteneciente a Meta, con todo lo que eso podría indicar en cuanto a un posible pelea sabiendo el poder que las redes sociales tienen en la actualidad.

BL