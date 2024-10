Luego de varias idas y vueltas en la relación entre La China Suárez y Lauty Gram, el reconocido cantante de reggaetón y RKT puso fin a la incógnita de su situación sentimental con un potente posteo.

La actriz días atrás había desmentido contundentemente estar en pareja con el músico. "No estoy de novia ni lo voy a estar hasta encontrar un hombre que valga la pena y no mienta", expresó mediante una historia de Instagram con la imagen de una torta. Sin embargo, el cantante de "Pal Gym" no se quedó callado y retrucó este mensaje con una picante publicación en la red.

Cuál fue la indirecta de Lauty Gram a La China Suárez

El músico no hizo oídos sordos ante el tajante límite que le impuso Eugenia Suárez y decidió elaborar una disimulada respuesta. Lautaro González quien tres semanas atrás en Socios del Espectáculo "blanqueó" el romance con La China mientras se encontraba yendo a ver la película en la que ella actuaba ("Linda"), tuvo la desgracia semanas después de no ser correspondido por su presunta amante.

Luego de esto, La China en disonancia con los dichos de Gram, publicó el descargo en sus historias, dejando en claro que no tiene pareja. Tras ese incisivo mensaje, el cantante subió una seguidilla de tres fotos en las cuales se lo ve tranquilo, posando en una reposera vestido de blanco, bajo la frase de "Soltero sin apuro" junto a un emoji de un sol.

Las fotografías compartidas por el artista de 22 años, además de ser una fuerte indirecta a Suárez, también serían un adelanto de su próximo videoclip. A pesar de que ninguno de los dos había oficializado formalmente la relación, se los vio juntos en reiteradas ocasiones y el músico la acompañaba fielmente a sus estrenos. También se habían viralizado fotos del cantante en la casa de La China Suárez y compartiendo varios momentos íntimos juntos e incluso fotos subidas de tono.

A pesar de todos los momentos que ambos vivieron, hoy deciden alejarse y aclarar que no fueron ni son pareja, por lo que se trataría de un amor pasajero que ya quedó para ambos en el pasado. Además, la actriz de "Chiquititas" según el periodista Juan Etchegoyen estaría "poniendo el ojo" en el ex Gran Hermano, Marcos Ginocchio.