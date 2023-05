La China Suárez se encuentra en el ojo de la tormenta desde su ruptura con Rusherking, el joven que le regaló un auto de alta gama para su cumpleaños. En medio de sus declaraciones por los rumores de nuevos amores, la actriz fue captada en cámara durante una fiesta con Lauty Gram, un influencer y supuesto colega de su ex.

La ex Casi Ángeles disfrutó el fin de semana en la fiesta Bresh, donde también asistieron algunos de los ex Gran Hermano, y las cámaras la captaron in fraganti con una posible nueva conquista en el after que organizó Lizardo Ponce.

Varios videos y fotos de Instagram expusieron a la China junto a Lauty, las cuales coincidieron con las indirectas que la actriz y Rusherking se dedicaron en las redes sociales durante el fin de semana. "Que loco que uno nunca termina de conocer a las personas", escribió el joven, a lo que Suárez respondió "Te rompen el corazón y te piden a cambio amor".

Quién es Lauty Gram, la nueva conquista de la China Suárez

Lautaro González Cadicamo, más conocido como Lauty Gram, es un tiktoker, influencer y músico argentino de 21 años. El joven comenzó utilizando las redes sociales como ocio hasta que logró formar una gran comunidad de seguidores que lo apoyan en los proyectos laborales que desarrolla.

Son más de 900 mil seguidores los que tiene en Instagram y alrededor de 6 millones de usuarios en Tiktok. Lauty se dedica a la música urbana y al estilo RKT, el mismo que hace L-Gante. Gram fue uno de los artistas invitados en la fiesta Bresh, la cual se caracteriza por llevar figuras conocidas para que canten algunas canciones al final de la fiesta.

La China se encontraba en el VIP del evento y fue ahí donde se cruzaron cara a cara, pero no se mostraron juntos al público para no avivar las llamas del incendio. Sin embargo, los distintos videos y fotos de los demás presentes en el after les jugaron una mala pasada.

Lauty Gram, la supuesta nueva conquista de la China Suárez

Juariu y usuarios de las redes comenzaron a investigar al joven y descubrieron que dejó varios likes en distintas fotos de Instagram de la actriz. Se desconoce el tipo de vínculo que Lauty tiene con Rusherking, pero esta posible conquista podría haber sido el desencadenante de sus comentarios.

Los comentarios de Rusherking que se asociaron a Lauty Gram y la China Suárez

Lauty Gram y la China Suárez se siguen a través de Instagram y en sus cuentas de Tiktok, donde la actriz no sigue a gran cantidad de gente. El influencer no emitió comentario y, dudosamente, la actriz de detalles de un nuevo vínculo.