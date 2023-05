Wanda Nara y la China Suárez coincidieron en una misma fiesta

Wanda Nara y la China Suárez no se habían vuelto a hablar ni se habían cruzado desde que sucedió el famoso Wandagate en 2021. Previo a esto, la conductora y la actriz tenían muy buena relación e intercambiaban mensajes. Por supuesto eso se cortó y el destino hizo que coincidieran en una fiesta la noche de este sábado 6 de mayo en GEBA.

Ambas bailaron con Daniela Celis de Gran Hermano, quien publicó las fotos de la Bresh en sus redes sociales.

Wanda Nara con Daniela Celis en la Bresh.

En las Historias de Instagram que publicó Daniela Celis se la puede ver a la exhermanita posando con Wanda Nara, Kennys Palacios y La Tora entre otros. Además, mostró cómo bailó con la conductora de MasterChef, muy divertidas las dos.

China Suárez con Daniela Celis en la Bresh.

Luego, Daniela Celis también publicó dos imágenes con la China Suárez en la misma fiesta, muy abrazadas. "¿Más linda no podés ser, no?", escribió la ex Gran Hermano. La actriz, por su parte, la compartió a sus Historias de Instagram.

Evidentemente Wanda Nara y la China Suárez estuvieron muy cerca y es muy probable que se hayan visto e incluso cruzado. Uno de los momentos más esperados desde hace casi dos años.

Otra coincidencia entre Wanda Nara y la China Suárez

Wanda Nara y la China Suárez eligieron el denim como parte de su ourfit. Mientras la esposa de Mauro Icardi lo usó en su chaqueta, la ex de Rusherking lo prefirió para su pantalón.

China Suárez.

Se trató de un jean con efecto foil al que le sumó un cinto de Adidas by Gucci, una de sus marcas favoritas, al igual que Wanda Nara. Lo combinó con un top blanco, campera corta negra con detalles también en blanco, gorro de lana y zapatillas verdes. Muy cool, como siempre.