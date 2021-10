La China Suárez triste: Sostienen que Javier de Miguel estaría teniendo otra relación

La China Suárez una vez más vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Ahora, en las últimas horas comenzó a circular la versión de que Javier de Miguel tendría una relación paralela con otra mujer.

“Una persona de España del entorno de Javier De Miguel me llamó y me dijo: 'El tipo anda con una persona conocida de Madrid y jode lo que dijiste de los rumores de romance con La China'”, sostuvo Juan Etchegoyen para Mitre Live.

“Yo le pregunto por qué se enojó y por qué no salió a desmentir. La realidad es que Javier está saliendo con una chica madrileña y que le han molestado las versiones de romance, ahora si tanto se habla de La China y ahora se confirma que está saliendo con una chica española ¿Está jugando a dos puntas?”, agregó el periodista.

Previamente, Juan Etchegoyen habló con el modelo e intentó consultarle por su vínculo con La China Suárez: “Le pregunté directamente a Javier si quería hacer una nota y me respondió: 'Hola Juan, no, lo siento, pero te lo agradezco. Me envió un emoticón de carita sonriente. Obviamente que yo quería hacer la entrevista con él, pero al tener la negativa le pregunté al hueso por su relación con Eugenia China Suárez. Cuando él observa lo que le pregunto, optó por no responder y clavar el visto, literal".

Aseguran que Javier de Miguel no quiere blanquear su romance con la China Suárez

La China Suárez está involucrada en rumores de romance con Javier de Miguel y, aunque no hay confirmación oficial, una nueva información surge sobre este sorpresivo affaire.

El periodista Juan Etchegoyen fue quien aportó más datos de este amorío y aseguró que desde el entorno del influencer y modelo español revelan que Javier "está enganchadísimo".

“Alguien muy cercano al modelo me dijo: 'Él está enganchadísimo con la China y súper enamorado'. Yo lo voy a poner en potencial porque no me consta pero confío en la persona que me lo dice”, añadió.