La China Suárez tuvo un accidentado chapuzón en la pileta

Luego de su regreso de España y tras el escandaloso momento que vivió por el Wandagete, la China Suárez se instaló con sus tres hijos en la casa de Pilar que está restaurando.

A través de las redes sociales, la actriz ha ido mostrando su día a día, tanto sus momentos de trabajo en el hogar como otros en donde disfruta a pleno del verano con sus pequeños, Rufina, Magnolia y Amancio.

Ahora, la modelo compartió un detalle del accidentado chapuzón que le jugó una mala pasada cuando se disponía a disfrutar de un día de sol. "Adivinen quién se la dio con el fondo de la pileta", escribió la actriz en Instagram stories, junto a una encuesta en las que ambas opciones eran “yo”.



Sin dudas no fue nada grave, pero sí un momento en que la China quiso destacar su torpeza. Luego, en otra historia, la actriz relató a qué se debió este accidente: “Tomás Garrahan me dijo que intente nadar tipo sirena. Natalia Antolin que me empujara para tener impulso con la pared. Yo obedecí, pero olvidé abrir los ojos. Marcelo La Torre un director con mucha paciencia y simpatía. Queríamos hacer algo artístico”.



La China Suárez subió una foto retro de ella y mostró el gran parecido con su hija, Magnolia

La China Suárez subió una foto inédita de cuando era bebé y la comparó con una que le tomó a Magnolia Vicuña (hija que tuvo con Benjamín) durante sus primeros meses de vida.

Todos los usuarios que la vieron llegaron a la misma conclusión: son dos gotas de agua. Igualitas.

