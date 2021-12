La China Suárez habría tenido un affaire con Rodrigo De Paul

Tras el escándalo que protagonizó con Wanda Nara y Mauro Icardi, salió a la luz un nuevo affaire entre la China Suárez y un futbolista, post “Wandagate”. Al parecer, la actriz se habría mensajeado con Rodrigo De Paul.

Según reveló Ángel de Brito, el jugador del Atlético de Madrid y de la Selección habría sufrido un impasse con su esposa, Camila Homs, a causa del acercamiento, que él se encargó de desmentir en más de una oportunidad.

A pesar de los rumores, Rodrigo De Paul y Camila Homs se mostraron juntos en Navidad.

"No la vi en mi vida, no sé quién dijo eso. Por Francesca que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada", le dijo De Paul a Fabio Azzaro.

Mientras la China se refugia en sus hijos y evita el escándalo, Rodrigo y Camila Homs celebran las Fiestas en familia y le dan una nueva chance al amor.

La China Suárez volvió a expresarse con respecto al Wandagate

Fue mucho lo que se habló con respecto al Wandagate donde la China Suárez y Mauro Icardi se vieron expuestos públicamente cuando Wanda Nara se enteró del acercamiento que existió entre ambos y el encuentro en París mientras ella estaba de viaje junto a su hermana, Zaira.

La China Suárez guardó silencio lo más que pudo para no generar más polémica, hasta que tuvo que contar su versión de los hechos para frenar los ataques que recibía por parte de los seguidores a través de las redes donde la agredían verbalmente y la acusaban de “robamaridos”.

Sin embargo, cuando todo parecía estar en calma, la China Suárez le dio una entrevista exclusiva a La Nación, donde le preguntaron cómo manejaba a nivel personal el tema de las críticas, después de todo el escándalo que había atravesado en este último tiempo.

“Uno nunca se acostumbra a eso”, respondió la China Suárez haciendo referencia a las críticas. Pero también aclaró que no suele hacer balances de fin de año, sino que cada noche, antes de dormir agradece tener trabajo, salud, amor y que sus hijos estén bien.