La China Suárez volvería a la actuación con ayuda de Mauro Icardi: los detalles de la propuesta

La China Suárez y Mauro Icardi vuelven a estar en el centro de la escena mediática. En las últimos horas, se conoció la razón de su sorpresivo viaje a Miami y el papel fundamental que desempeñaría el exjugador del Galatasaray en la vuelta a la actuación de la artista.

Mauro Icardi tendría un rol clave en el regreso laboral de la China Suárez

Mauro Icardi y la China Suárez viajaron a Miami y, en las últimas horas, trascendió un supuesto motivo laboral que tendría a la actriz como protagonista. Según salió a la luz, el futbolista habría iniciado conversaciones con un productor para impulsar el regreso a la actuación de su pareja de la mano de su amigo productor, con quien se la relacionó en varias ocasiones.

La encargada de contar esta explosiva información fue la periodista Naiara Vecchio, que compartió en sus redes sociales una imagen de Mauro Icardi durante un encuentro en Miami con Rodolfo “Rodo” Lamboglia, productor con quien la China Suárez trabajó en distintas oportunidades. Entre esos proyectos se encuentran un especial para Disney+ que la actriz realizó en Qatar y la película El Duelo, que protagonizó junto a Joaquín Furriel.

Mauro Icardi y la China Suárez

A través de una publicación en Instagram, la panelista de Los Profesionales de Siempre (ElNueve) aseguró que Mauro Icardi le habría ofrecido 50 mil dólares a Rodolfo Lamboglia para asociarse y producir una película protagonizada por la China Suárez. De esta manera, el futbolista tendría un papel activo en la vuelta de la actriz en su carrera artística, con una iniciativa que iría más allá de su habitual exposición pública como pareja.

Sin embargo, según relató Naiara Vecchio, la propuesta incluiría una condición particular: Mauro Icardi no querría verla en escenas de besos ni desnudos con otros galanes. "Exclusivo: Mauro Icardi en Miami reunido con Rodolfo 'Rodo' Lamboglia", comentó junto a la imagen donde se los puede ver reunidos y charlando en el espacio al aire libre de una cafetería de Estados Unidos. Lo cierto es que, por el momento, se trata de versión difundida en redes sociales y no de un acuerdo confirmado públicamente por el delantero rosarino.

Mauro Icardi reunido con Rodolfo “Rodo” Lamboglia en Miami

El nuevo rol de Mauro Icardi en la carrera de la China Suárez

Cabe recordar que los últimos trabajos actorales de la China Suárez fueron grabados antes de comenzar su relación con Mauro Icardi e incluyen La hija del fuego y la segunda temporada de En el barro. En caso de ser cierta la iniciativa de su novio, la artista retomará las riendas de su camino artístico. Aunque esta vez lo haría acompañada de él y de su influencia económica para producir nuevos proyectos.

En este contexto, la supuesta propuesta del Mauro Icardi abrió varios interrogantes. Mientras algunos usuarios interpretaron la versión como una señal de que el futbolista estaría dispuesto a desempeñar el papel de manager, otros opinaron que buscaría provocar a Wanda Nara, su expareja y madre de sus hijas. ¿El motivo? La reunión se dio, casualmente, pocos días antes del estreno de ¿Quieres ser mi hijo?, la primera película de la empresaria y conductora. La coincidencia entre el debut cinematográfico de Wanda Nara y la supuesta inversión de Mauro Icardi para que la China Suárez regrese a la actuación alimentó todo tipo de comentarios y causó un gran revuelo en las redes sociales.

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En resumen, La China Suárez volvería a la actuación con ayuda de Mauro Icardi: el deportista, que se encuentra sin club, se reunió con el productor Rodolfo Lamboglia en Miami. Según trascendió, sus intenciones serían producir junto a él una película protagonizada por su pareja.