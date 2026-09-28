Mauro Icardi y la China Suárez rompieron el silencio sobre la supuesta crisis: "En el espejo"

Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a mostrarse juntos en medio de las versiones que durante los últimos días hablaron de un supuesto distanciamiento. Ambos compartieron nuevas fotografías desde la “Casa de los Sueños” y eligieron hacerlo prácticamente al mismo tiempo, en una señal pública de cercanía después del revuelo que generó una publicación del deportista sobre la noche en París que marcó el comienzo de su historia.

Mauro Icardi y la China Suárez

Mientras la actriz publicó imágenes en las que primero apareció sola y luego junto a su hija Magnolia, además de algunas postales junto al delantero, este fue más directo con su mensaje. El futbolista compartió postales de ambos frente a uno de los espejos de la vivienda y aprovechó para hacerle una dedicatoria a su pareja. Las imágenes los muestran abrazados y sonrientes, en una escena que contrastó con las versiones que habían circulado en los medios.

Mauro Icardi y su declaración de amor desde la Casa de los Sueños

Las nuevas postales fueron tomadas en la casa que la pareja comparte en Nordelta. En las imágenes de Mauro Icardi, ambos posaron frente a uno de los espejos de estilo vintage de la propiedad, mientras que la China Suárez también dejó ver algunos de sus looks y momentos familiares. Por el lado de la actriz, uno de los detalles que llamó la atención fue una remera con una estampa relacionada con Japón, un destino especialmente significativo para ella y que visitó junto al futbolista.

Mauro Icardi y la China Suárez responden a los rumores de crisis

La publicación del exdelantero del Galatasaray tuvo además un detalle que no pasó inadvertido: la frase con la que decidió acompañar las fotografías. “En el espejo, con mi persona favorita”, escribió el delantero, dejando una declaración de amor en medio de las especulaciones sobre el estado de la relación.

Las fotos que compartió la China Suárez

La publicación de la actriz tuvo un tono diferente al que eligió Mauro Icardi. Mientras él acompañó sus fotos con una declaración afectuosa, ella no agregó ningún mensaje romántico y armó el posteo alrededor de distintos momentos en la casa. Primero se mostró sola y luego compartió imágenes junto a Magnolia, su segunda hija, antes de incluir algunas postales en su compañía.

El deportista le dejó una sentida declaración de amor a la actriz

La diferencia en cuanto al posteo fue evidente. Y es que, aunque incluyó tomas con el deportista su foco principal fue contenido familiar. Aun así, su publicación también funcionó como una respuesta a las versiones que habían circulado en los últimos días y, con esas imágenes, dejó en claro que seguían compartiendo momentos en la Casa de los Sueños.

El posteo de Mauro Icardi que encendió la polémica con la China Suárez

El origen del revuelo estuvo en una publicación anterior de Mauro Icardi. El futbolista compartió una fotografía del hotel de París donde, según su propio relato, tuvo su primer encuentro con la China el 26 de septiembre de 2021. Junto a la imagen recordó aquella noche con un mensaje sobre el comienzo de la historia de ambos, una publicación que volvió a poner bajo la lupa el contexto en el que se inició el vínculo. La reacción de la actriz ante ese posteo fue uno de los puntos que alimentó las versiones de tensión.

La actriz compartió un álbum de fotos en donde Mauro Icardi también fue protagonista

En Intrusos (América TV), Paula Varela sostuvo que la publicación no habría sido bien recibida por la China Suárez, especialmente porque volvía a instalar mediáticamente el Wandagate. La periodista también marcó la diferencia entre la fecha mencionada ahora por el deportista y el 29 de noviembre, que la actriz había señalado como la fecha oficial del inicio de su noviazgo. Después de ese revuelo, las nuevas publicaciones de ambos volvieron a ponerlos frente a la misma cámara. Sin explicar públicamente qué ocurrió puertas adentro, el delantero eligió hablar de la intérprete como su “persona favorita”, mientras que ella decidió mostrarse de manera más cuidada.