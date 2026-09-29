Mauro Icardi y la China Suárez hicieron match en el gimnasio y mostraron su exigente rutina

Mauro Icardi y la China Suárez suelen llamar la atención cada vez que aparecen públicamente o comparten contenido en redes sociales. Esta vez, la pareja volvió a revolucionar a sus seguidores al mostrar imágenes inéditas de su entrenamiento matchy en el gimnasio de La Casa de los Sueños. Sin embargo, el futbolista también aprovechó la ocasión para hacer un fuerte descargo contra sus haters: “Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta”.

Así es la exigente rutina de entrenamiento de Mauro Icardi y la China Suárez

A través de un posteo en su cuenta personal de Instagram, Mauro Icardi compartió imágenes y un video en blanco y negro en el que mostró parte de su exigente rutina de entrenamiento junto a la China Suárez. En las primeras tomas, se puede ver al futbolista realizando distintas series con pesas, especialmente ejercicios destinados a trabajar los brazos.

Mauro Icardi entrenando | Instagram

Entre ellos, aparece realizando un curl de bíceps alterno, un movimiento en el que sostiene una mancuerna en cada mano y flexiona de manera alternada los codos para llevar el peso hacia los hombros. La secuencia permite observar cómo mantiene uno de los brazos extendido mientras trabaja con el otro, para luego repetir el movimiento del lado contrario.

En una de las tomas también se aprecia la posición de las manos durante la ejecución del ejercicio, con un agarre en supinación, es decir, con las palmas orientadas hacia arriba o hacia adentro en la fase de mayor contracción. Este tipo de movimiento tiene como principal objetivo fortalecer y desarrollar la musculatura de la parte anterior de los brazos, especialmente el bíceps braquial y el braquial anterior.

En otra de las imágenes compartidas, el delantero mostró parte de su entrenamiento de piernas al realizar extensiones de piernas en máquina, también conocidas como leg extension. Sentado en el equipo y con los muslos y las espinillas apoyados sobre los rodillos acolchados, realizó el movimiento de extensión de las rodillas para elevar el peso hacia adelante. Se trata de un ejercicio de aislamiento que trabaja principalmente el cuádriceps, uno de los principales grupos musculares de la parte delantera de los muslos.

Mauro Icardi Haciendo ejercicios de piernas | Instagram

La China Suárez se suma al desafío fitness de Mauro Icardi

En otra de las imágenes del entrenamiento, Mauro Icardi aparece al aire libre en el jardín de su casa mientras realizando saltos en la soga sobre un deck de madera. Este ejercicio cardiovascular, además de requerir coordinación y resistencia, implica un trabajo constante de las piernas y la zona media del cuerpo. Durante el movimiento se activan principalmente los gemelos, sóleos, cuádriceps y el core, mientras que los hombros también participan en el movimiento de la cuerda. Así, sumó a su rutina una actividad dinámica que combina exigencia física, coordinación y trabajo cardiovascular.

Mauro Icardi haciendo Soga y la China Suárez en la camilla de pilates | Instagram

Por su parte, la China Suárez mostró parte de su entrenamiento sobre una cama de pilates, donde se la puede ver recostada y con los pies sujetos a las correas del equipo. Con las piernas elevadas hacia el techo, realizó movimientos controlados que pueden formar parte de ejercicios de flexión y extensión, trabajo de abductores bajo la técnica leg circles. Este tipo de entrenamiento apunta a mejorar la flexibilidad, la estabilidad del core y la postura, además de fortalecer músculos como los isquiotibiales, glúteos y aductores. De esta manera, ambos compartieron distintas propuestas de entrenamiento y dejaron en evidencia la exigente rutina física que realizan.

Cabe destacar que, además de etiquetar a la China Suárez en la publicación, Mauro Icardi aprovechó el posteo para lanzar un contundente mensaje dirigido a quienes cuestionan su presente laboral y su estilo de vida. “Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta. Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección”, comenzó el futbolista. Y agregó: “Trabajé para ser dueño de mi tiempo, para tener mi futuro asegurado. Si dejara de trabajar, mi vida seguiría igual. No entiendo sus preocupaciones por mí. Vivan tranquilos, vivan en paz y con tanto amor. Yo ya lo tengo todo”.