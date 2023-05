La China Suárez se separó de Rusherking de forma inesperada los primeros días de abril y desde ese momento, la actriz se vio vinculada a algunos romances que ella misma desmintió como es el caso del productor Rodolfo Lamboglia. Pero no es igual con Lauty Gram.

En una salida que la China Suárez hizo con sus amigas, se la vio muy cerca de Lauty Gram, influencer que se dedicó de lleno a la música. Aunque la actriz aseguró que está sola, las pruebas parecen hablar por sí solas.

Desde su cuenta personal de TikTok, la China compartió un video en el que está cantando "Pacto" de Jay Wheeler, Dei V, Hades66. El recorte de la letra del tema que eligió la artista es el siguiente: "Me puso un diablo de contacto"Chingando tenemo' un pacto. Estoy adicto a ti como el pasto. Ella no me da like ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto".

Para sorpresa de muchos, Lauty Gram comentó la publicación de la China y expresó: "Pero me puso un diablo de contacto". Por su parte la actriz le dio "like" a la intervención del músico, pero más tarde eliminaron las evidencias.

El comentario de Lauty Gram.

La reacción de la China Suárez

Los followers de la China rápidamente notaron el comentario de Lauty Gram y la respuesta de ela, pero al ver la reacción de los seguidores, el influencer decidió eliminar sus palabras para evitar que crezca el rumor, pero ya era tarde, las capturas de pantalla lo dejaron en evidencia.

Muchos de los que vieron lo que expresó el músico preguntaron por qué ya no estaba a la vista su comentario en dicha publicación. La China Suárez se llamó al silencio, aunque las pruebas de que algo estaría pasando entre ellos son cada vez más fehacientes.