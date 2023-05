La fulminante burla de la China Suárez a Nicolás Cabré luego de la derrota de Vélez: "Aguante River"

La China Suárez es noticia constantemente por distintas razones. A veces es por un escándalo como el de Mauro Icardi y Wanda Nara. Otras veces es por los infinitos rumores de romances con variadas figuras del espectáculo, como Rodolfo Lamboglia, con quien se la vinculó románticamente en el último tiempo. Sin embargo, ahora generó de qué hablar por un pícaro comentario que le dejó a Nicolás Cabré, el padre de su hija, en las redes sociales.

Resulta que si hay algo que a los argentinos les mueve todo, eso es el fútbol. La pasión del argentino por su equipo es inmensa y genera conflictos con quienes no compartan el mismo sentimiento o sientan eso pero por otro club. La China Suárez es fanática de River, cuestión que la aleja de Nicolás Cabré, ya que él es de Vélez. Recientemente, los dos equipos se disputaron en la cancha, pero el resultado no fue alegre para ninguno de los equipos: empataron.

La China Suárez en Instagram

En un anoche libre, Nicolás Cabré decidió ir a la cancha a ver el partido entre Vélez y River. El partido fue emocionante y hubo momentos de alta tensión, que de hecho terminaron con 2 goles cada equipo. Al terminar el partido, el actor posteó una postal con su hija, Rufina, y le dedicó unas tiernas palabras a la pequeña.

"No importa si ganamos, perdemos o empatamos... Con vos soy el hombre más feliz del mundo", escribió Nicolás Cabré en el posteo de Instagram junto a una foto con su hija Rufina. Pero la China Suárez cortó con la dulzura y se burló por el empate.

La China Suárez le respondió a Nicolás Cabré

La burla de la China Suárez a Nicolás Cabré

Al ver la foto que subió Nicolás Cabré, la China Suárez no se pudo contener y escribió una picante burla: "Igual no ganaron. Aguante River", escribió haciendo referencia que ninguno de los dos equipos consiguieron la victoria.

El ida y vuelta no termino ahí. Nicolás Cabré salió al ataque y dijo 'retruco': "Te querés morir. Pensaste que ganaban". Sin embargo, la China Suárez no dejó pasar la oportunidad de seguir la disputa y le volvió a responder: "No boludoo, empatamos. Ya sé, pero siempre aguante River".

