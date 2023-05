La China Suárez se comunicó con sus seguidores en un vivo de Instagram donde compartió un divertido momento. Durante la transmisión, se sumó nada más y nada menos que Nicolás Cabré que estaba junto a la hija de ambos, Rufina.

La idea de la comunicación era conversar y responder las preguntas del público, por lo que la China Suárez le iba leyendo al actor lo que la gente comentaba en vivo. En un momento dado, la artista le hizo saber que los seguidores estaban preguntando si está en pareja.

Nicolás Cabré, China Suárez y Rufina Cabré

"Te preguntan si estás en pareja", expresó la China. Mientras Rufina le explicaba dónde leer las preguntas del público, Cabré expresó: "Dale, seguí haciendo más de esas preguntas.Se corta, se corta". Entre risas, la actriz entendió las pocas palabras del padre de Rufina.

La Criti compartió el recorte del video donde se ve que la China le repitió varias veces la consulta, por lo que Cabré insistió: "Les mando un beso a todos, me tengo que ir a bañar". Rufina lo miró como pidiéndole que se queden en la transmisión, pero el artista evidentemente incómodo le dijo en voz baja: "Vamos". Seguido a eso se despidieron y abandonaron el vivo de la cantante.

La China Suárez chicaneó a Nicolás Cabré

La China Suárez es fanática de River, cuestión que la aleja de Nicolás Cabré, ya que él es de Vélez. Recientemente, los dos equipos se disputaron en la cancha, pero el resultado no fue alegre para ninguno de los equipos: empataron. El actor estaba en la cancha con su hija y tras el encuentro entre los equipos, compartió una postal con Rufina.

Al ver la foto que subió Nicolás Cabré, la China Suárez no se pudo contener y escribió una picante burla: "Igual no ganaron. Aguante River", escribió haciendo referencia que ninguno de los dos equipos consiguieron la victoria.

El ida y vuelta no termino ahí. Nicolás Cabré salió al ataque y dijo 'retruco': "Te querés morir. Pensaste que ganaban". Sin embargo, la China Suárez no dejó pasar la oportunidad de seguir la disputa y le volvió a responder: "No boludo, empatamos. Ya sé, pero siempre aguante River".