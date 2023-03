Las dos actrices estuvieron reunidas en la fiesta que la actriz Emilia Attias organizó en un boliche topisimo de Buenos Aires para celebrar su cumpleaños. Para sorpresa de muchos, la China Suárez y Mery del Cerro, que desde el 2021, se habían distanciado con el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi, hoy están de nuevo juntas.

Junto a ellas estaban también Gimena Accardi, Nico Vázquez, Cande Vetrano y Gastón Dalmau. Las faltantes claves para la fiesta fueron Lali Espósito que está en España y que nunca canceló a la China Suárez y Paula Chaves, que siempre queda en el medio de las bombas mediáticas y este fin de semana tuvo una descompensación.

Las dos actrices e integrantes del elenco de Cris Morena en Casi Ángeles, se dejaron ver de nuevo en armonía y volviendo a sus momentos más lindos de la amistad.

Al parecer, los noviazgos polémicos de la China Suárez y toda la prensa que generó el WandaGate, serían cosas del pasado y estas imágenes así lo dejan ver. "Feliz cumpleaños, psicianas del amor", agregó la China Suárez con etiquetas para Emilia Attias y Merey del Cerro, las cuales fueron correspondidas.

Nico Vázquez, Gimena Accardi, China Suárez y Mery del Cerro.

Qué había dicho Mery del Cerro a en octubre sobre la China Suárez

Las dos actrices fueron invitadas al estreno de El Encargado, de Guillermo Francella. En plena entrevista de Mery del Cerro con Socios del Espectáculo, se vio llegar a la China Suárez y la pregunta obligada se hizo.

«Llegó 'La China Suárez'. ¿Sigue siendo tu amiga? Viste que dijo: "Depuré mis amistades"», acotó el periodista en la nota. Para ese momento todo estaba dado por perdido entre las actrices.

Mery del Cerro.

"¡Eh, no sé! Yo no me siento identificada con eso. Tampoco me meto en temas que no tienen que ver conmigo, me parece que nos conocemos hace muchos años. ¡Yo no tengo problemas con nadie, yo la quiero mucho, obvio!". Fueron las declaraciones de Mery del Cerro, pero era un secreto a voces de la grieta que las dividió luego del Wanda Gate.

