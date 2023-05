La China Suárez y Rodolfo Lamboglia cenaron juntos en Miami y despertaron rumores de romance

La China Suárez está en el ojo de la tormenta hace meses por distintos temas. Constantemente se la vincula románticamente con figuras del espectáculo. El que más resonó en el último tiempo fue Rodolfo Lamboglia, un productor de cine con el cuál la actriz tendría un romance, según los rumores que circulan en el ambiente. En medio de estos supuestos, las figuras se juntaron a cenar en un lujoso restaurant de Miami.

Este encuentro reactivó los rumores de romance de un emergente amor entre ellos, pero según contó Pampito en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri en las mañanas de Ciudad Magazine, la China Suárez y Rodolfo Lamboglia cenaron juntos para charlar cuestiones laborales. La actriz está interesada en avanzar en su carrera como artista, ya sea como cantante o desde la actuación.

La China Suárez y Rodolfo Lamboglia

Fue en Miami que la actriz y el productor de Disney mantuvieron un encuentro para discutir algunas de estas cuestiones. "Estuvieron comiendo juntos el fin de semana en el Faena, de Miami", comenzó a relatar Pampito en el programa de Carmen Barbieri sobre la cena de la China Suárez con Rodolfo Lamboglia. Recordemos que el productor fue el ejecutivo de Star+ que estuvo a cargo del programa que hizo la actriz en Qatar antes de que comience el mundial.

La China Suárez en Instagram

Después, sumó un dato de color: "Estaba Manuel Cativa, que es su peluquero". Luego, se refirió a los temas a discutir en esa reunión laboral con Rodolfo Lamboglia: "En esa mesa también había un productor musical muy importante. Ella está totalmente decidida a volcarse al mundo de la música", sentenció Pampito. Se ve que ahora, la China Suárez quiere seguir probando suerte en la industria musical y seguir lanzando nuevos temas.

La indirecta de la China Suárez a Rusherking

La China Suárez tuvo un intenso amorío con Rusherking, que contra todo pronóstico, duró poco más de un año. Sin embargo, la chispa del amor se apagó y decidieron separarse, momento a partir del cuál nunca más se mostraron juntos. Nunca se terminó de saber con certeza cuáles son los motivos de esta ruptura amorosa.

Recientemente, la China Suárez compartió un posteo en sus historias de Instagram y sus seguidores no tardaron en relacionarlo con Rusherking, aunque la actriz nunca aclaró si realmente eran dedicadas a él.

El posteo de la China Suárez en Instagram

"Me falló gente que me vio llorar, se quedó en mi casa a dormir, gente que comió en mi mesa y conoció a mi familia, mira si me va a sorprender algo más a estas alturas de la vida", decía la publicación que compartió la China Suárez en sus historias de Instagram.

NL.