Carmen Barbieri tuvo una charla radial y confesó que se sintió decepcionada de su hijo Fede Bal luego de que saliera a la luz el "Lavarropas Gate".

En en el programa de Catalina Dlugi, "Agarráte Catalina", la humorista dijo: "Es duro lo que te digo, a mí me duele porque la amamos a Sofía, mi familia, mis amigas... es como una heroína para nosotras, se ha bancado todas, las malas, ha tenido buenas con Federico... Pero pasó las malas y nunca abandonó el barco".

Fede Bal y Sofía Aldrey

Luego, Carmen agregó "Yo le dije 'Fede, me das un disgusto', cuando me dijo 'me voy a separar de Sofía', me puse a llorar. 'Mamá, pero a veces las cosas terminan', ya lo sé, 'pero ¿Qué queres que te diga? ¿Querés que te mienta? Me diste un disgusto'", luego de todo el escandalo mediático que pasó Fede Bal al separarse de Sofia Aldrey.

Los deseos de ser abuela se alejan

Durante su charla radial con Catalina Dlugi, la conductora le preguntó por sus deseos de ser abuela y de como se estaría alejando todo ahor que su hijo nuevamente se encuentra soltero, y la humorista hijo: "Ay, se alejan un montón... Pero ojo que él se está tratando con un psiquiatra, está intentando poder ponerse en eje, para más adelante estar en pareja y formar una familia. Lo que más ama en la vida es la familia y los niños... Pero él no está preparado para estar en pareja y está bien".

Fede Bal y Carmen Barbieri

A raíz de eso, Catalina volvió a preguntar: "Pero ahora vos sentís que eso se aleja, por las declaraciones de Fede". Y Carmen Barbieri respondió: Si, por el momento se alejan. No creo que sea imposible, pero por lo menos está bien que se prepare para cuando venga la próxima pareja, su próximo amor, y no salga nadie lastimado. Ojalá pueda ser así", comentó la humorista dando por finalizado el tema.

