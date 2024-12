Fede Bal es una persona que se repuso en varias oportunidades de rupturas relacionadas con el amor y que salió adelante, además de rehacer su vida. Pero también es un luchador de la vida por haber dejado atrás y triunfado ante una dura enfermedad como lo es el cáncer. Su último noviazgo con Flor Díaz, de momento, parece que llegó a su final y, teniendo en cuenta este reciente acontecimiento, el descendiente de Santiago Bal se animó a charlar con "TN Show" y fue su primera declaración tras haberse confirmado que no continúa en pareja.

Fede Bal y Flor Díaz.

Las declaraciones de Fede Bal luego de su ruptura con Flor Díaz

En compañía de Denise Dumas, esposa de Martín Campilongo, Fede Bal no esquivó el hablar de su actualidad sentimental y la separación de Flor Díaz que es una noticia que se conoció hace poco tiempo. En diálogo con "TN Show" no ocultó su malestar y reconoció que está de mal ánimo.

El hijo de Santiago Bal y Carmen Barbieri comenzó su vínculo amoroso con la influencer en 2023 y todo parecía marchar bien hasta que hace algunas semanas se supo que ambos no están más juntos. En primer lugar, el actor se refirió a la trascendencia que tomó este acontecimiento, el revuelo o que tuvo y que logró exponerse como "casi todo" sin haberse pronunciado alguno de los dos al respecto.

A su vez, Fede Bal planteó que ninguno de los dos dejó la puerta totalmente cerrada pero que por ahora no se encuentran en una relación y que cada uno está por su lado. "Duele un poco, pero no cierro la puerta porque es una mujer que adoro, que amo. Está trabajando afuera. Ya va a volver en unos meses. Seguramente en enero está volviendo. Y veremos a dónde nos lleva la vida”, expresó.

Si bien no dio motivos concretos de lo que habría causado la relación, el hombre que supo estar en el "Bailando" dio a entender que estaría vinculado al trabajo que ambos mantienen y que por viajes frecuentes dificulta lo que es mantener un vínculo en lo cotidiano. “Hoy se nos abrieron un poco los caminos. Desde ese lado no hablo demasiado porque también es una relación en la yo puse mucho. Y ella también. Nos duele un poco todavía. Así que prefiero como no ahondar demasiado. Solo que hay mucho amor”, sostuvo.

Posteriormente, Denise Dumas hizo un comentario alentándolo y dijo que "nunca se sabe igual" apuntando a que no sabe lo que le puede deparar las vueltas de la vida. En este sentido, Fede Bal concluyó: "Nunca se sabe. Hay mucho amor y tenemos mucho respeto por ambos. Y eso es lindo porque ella trabaja afuera, yo acá. El verano seguramente nos una un poco más”.

BL