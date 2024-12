En la última edición de +Caras, Héctor Maugeri recibió a la actriz y modelo Araceli González para compartir una entrevista íntima en la que repasó su carrera, su vida personal y recordó detalles sobre su matrimonio con Adrián Suar, con quien formó una de las parejas más icónicas del espectáculo argentino.

Una boda mediática e inolvidable

Araceli y Adrián se conocieron en 1991, durante las grabaciones de La banda del Golden Rocket. Se casaron en 1997 y se divorciaron en 2004. A través de las tapas de la Revista Caras se inmortalizaron varios de los momentos más importantes de la vida de la actriz, incluidas las imágenes de su boda, un evento súper mediático que dejó una huella en el mundo del espectáculo argentino.

Héctor Maugeri, director de la revista, compartió la tapa de la celebración del matrimonio. Entre risas, Araceli comentó: “Sé que él criticó mi peinado”, en alusión al paso de Suar por +Caras. El fundador de Pol-Ka, frente a la misma portada, expresó con humor: “¿Se puede ser tan mala que se pone esos tacos y ese pelucón para sacarme dos cabezas? ¿Cómo no me voy a separar? ¡Me dejó como un enano!”.

A lo que la actriz le respondió: “Yo lo daría vuelta. Es: mirá qué alto que lo veía, que los tacos y el peinado lo pasaban”. Sobre la trascendencia de la ceremonia, agregó: “Parecía una boda real. Había un helicóptero y hasta les pagaba a mis vecinos para que vieran el civil. Fue fuerte”.

Sin embargo, entre tanto humor también hubo lugar para la sinceridad: “Me casé muy enamorada. No sé si él lo estaba tanto, creo que era más un sueño mío. En el medio nos separamos, y en ese tiempo conocí a un mexicano”.

Una luna de miel bajo la lupa mediática

Otro momento destacado de la entrevista fue cuando recordaron la tapa de su luna de miel en Saint Barth, un episodio que la actriz no guarda con tanto agrado debido al atosigamiento de los medios. “La odié”, confesó. “Te llamé por teléfono. Lo viví como una invasión, era la prensa del momento. Pero de mis relaciones recuerdo lo mejor, no me quedo con lo peor. Tuve una linda luna de miel”.

Con estas confesiones, Araceli González reveló cómo vivió uno de los momentos más mediáticos de su vida y dejó entrever las emociones encontradas que marcaron su matrimonio con Adrián Suar.