La China Suárez y su llamativa reflexión: "A veces se complica"

Tras la separación de Benjamín Vicuña, la China Suárez se instaló en España junto a sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio. Si bien está cumpliendo compromisos profesionales, la actriz aprovecha para divertirse junto a amigos.

Más activa que nunca en las redes sociales, la China va compartiendo detalles de su día a día en Barcelona y de las producciones que está realizando en la ciudad. En esta oportunidad, la actriz dejó con la boca abierta a todos sus fans con súper sexies y una divertida reflexión.



“A veces se complica”, escribió Suárez en su cuenta de Instagram junto a las dos fotos en blanco y negro en donde se la ve intentando ponerse un vestido en un camarín.

La China Suárez, involucrada en rumores de romance: conocé a la nueva conquista

Desde que llegó a la capital española, la actriz de 29 años fue involucrada a un nuevo romance con Javier de Miguel pero las versiones quedaron en el aire y la diosa eligió llamarse a silencio.

Pero en las redes sociales todo se descubre y así lo hizo Estefanía Berardi quien confirmó que la China Suárez tendría una nueva conquista a quien le regala likes en redes sociales.

"Me llegó esta foto con más información, de un muchacho que la sigue hace mucho a la China y ella lo empezó a seguir hace tres días", dijo la periodista en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri.



Al parecer, el joven es desconocido, pero en su cuenta de Instagram @armandounamoto, la ex de Benjamín Vicuña dejó su marca personal. "Me llamó la atención que ella le dio like a una publicación de él del 2016. Pero lo empezó a seguir ahora… Él tiene una empresa de motos", dijo Berardi. "El mismo día que la China lo empezó a seguir, subió una historia con una máscara ¡Qué casualidad!", añadió.