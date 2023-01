Eugenia "La China" Suárez se encuentra disfrutando de un verano junto a sus hijos y su novio Rusherking, entre paseos y eventos que comparten. Lo cierto es que La China Suárez lució unos increíbles looks con sus borcegos, el cual compartió con sus seguidores en Instagram.

Los borcegos nacieron como zapatos obreros en la década de los 70 y los 80, que luego fueron identificados como una moda punk y por seguidores de ciertas bandas como Sex Pistols y The Clash, que son quienes comenzaron a propulsar esa moda. Lo cierto es que los borcegos se siguen usando y se adaptan a todo tipo de prendas y es como lo implementó la China Suárez, quien esta pasando por un gran momento tanto en lo personal como en lo laboral.

La China Suárez con su look total black

Los increíbles looks de La China Suárez

La actriz compartió dos looks diferentes acompañados con borcegos negros. El primero es con un short de tiro medio de color negro con tachas y roturas. Llevó una musculosa blanca con escote redondo y estampa. A este outfit lo acompañó con una visera negra, anteojos oscuros y una riñonera de color verde.

El primer look de la China Suárez con su look

En el segundo look usa una remera color gris estampada y un short corto de jean claro, en este look, los borcegos negros están con cordones, mientras que en el primero era con cierre y un broche. Para estar en cada detalle, la actriz lució su cabello suelto y un make up natural.

El segundo look de La China Suárez

Los borcegos fueron asociados a la rebeldía, una de las características de La China Suárez, siendo alguien que no le importa lo que digan de ella y vive la vida sin límites.