La colección de elefantes de la India de Ana Rosenfeld

La abogada, Ana Rosenfeld, más conocida como “El terror de los maridos”, es una guerrera en tribunales, pero por otra parte tiene una gran vida espiritual. En su primer viaje a la India se fascinó con los elefantes sagrados y compró varios hasta llegar a tener una colección. “Sentí una atracción muy especial en la India, pero también hay otros lugares en el mundo que siempre me inspiraron espiritualmente”, contó en exclusiva a Caras y continuó: “Uno de ellos es el Machu Pichu, donde sentí una conexión con algo por encima y por dentro mío. Otro lugar que me movilizó mucho fue el Taj Mahal, absolutamente sagrado y sublime”. Rosenfeld, de religión judía, también expresó: “El lugar que más me emociona y me une a mis tradiciones y a mis creencias es el Muro de los Lamentos, en Israel. Voy una vez al año y me llevo mi librito, el Tehilim”.

Todos esos lugares, asegura que la hacen sentir cerca de Dios “Hay una elevación espiritual con la vida que uno en lo cotidiano no tiene. El día a día te saca de todas esas emociones que te permiten encontrarte con tu fuero más íntimo”.

Más allá de su espiritualidad, su pasión por el derecho tuvo un “parate” muy fuerte por la pandemia pero, sin embargo, Ana continúa trabajando. “Extraño tribunales porque forma una parte innegable de mi ser. Mi esencia es la abogacía: Reclamar derechos y discutir para lograr el objetivo que siento que tengo razón”, dijo y agregó: “Por eso llevo la bandera y tengo puesta la camiseta cuando hago mi trabajo; porque desde que me levanto hasta que me acuesto estoy en línea con mis clientas y sus problemas. Es más, habilito ferias que me permiten para cuestiones de familia como alimentos y régimen comunicacional y eso la justicia lo habilita” y concluyó: “Para el resto, estoy preparando demandas así que apenas abra tribunales, voy a ser la primera en llegar para continuar con los juicios que tengo y también con los que me llegan ahora, pero mientras tanto rezo para que esto pase pronto”.