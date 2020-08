La comprometedoras declaraciones de Corinna Larsen, la amante del rey Juan Carlos

Corinna Larsen, la amante del Rey Juan Carlos dio una provocadora entrevista a la cadena británica BBC. Allí la empresaria habló de todo: Desde la actual economía del rey emérito, los millones que recibió ella por "reconocimiento" a su relación, el pedido de matrimonio y las amenazas de una posible muerte como la de Lady Di.

“Lo que me parece extraordinario es que estén convirtiendo 40 años de modus operandi de una empresa familiar en un foco sobre una persona. Y esa persona soy yo... porque habrá cientos de cuentas en otras jurisdicciones”, subrayó Larsen en la entrevista.

Las manifestaciones de la empresaria alemana se producen en plena investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo debido a los 76 millones que recibió por parte de Juan Carlos y además se suman varias conductas sospechosas de constituir comisiones ilegales y otros posibles delitos derivados como fraude a la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

En su defensa sobre la millonaria donación que recibió, la empresaria aseguró: “Porque obviamente es un regalo enormemente generoso.Diré, sin embargo, que habíamos tenido conversaciones en 2011 sobre su deseo de gestionar su testamento en vida. Empezó a hablar sobre su muerte y lo que quería dejar en su testamento”, explicó y también agregó que a Carlos le preocupaba el accionar de su familia y la posibilidad de “no respetar su voluntad”.

Dice que recibió el dinero después de que su apartamento en Mónaco fuera registrado y de ser visitada por el entonces director del CNI, el general Félix Sanz Roldán. Después de recibir la transferencia, cuenta, voló a Madrid para darle las gracias al rey y él le dijo que se sentía culpable por lo que le había pasado a ella. “Creo que se quedó muy sorprendido al comprender el alcance de la presión a la que me habían sometido y el efecto destructivo sobre mi reputación”, añadió Larsen.

Durante toda la entrevista, Corinna remarcó también que el rey no intentaba esconder o lavar el dinero al legárselo a ella: “En 2014, hizo intentos desesperados para que volviera con él. En cierto momento se dio cuenta de que no iba a volver y se puso completamente furioso. Pidió que le devolviera todo. Creo que fue solamente un berrinche. Él confirmó en la investigación suiza que en realidad nunca pidió que se le devolviera el dinero y que yo nunca tuve el dinero en su nombre”.

También se animó a confesar que su majestad tiene una obsesión con ella y señaló que el dinero que recibió del rey emérito es parte de una operación todavía activa parcialmente orquestada por el CNI español. “Hablaremos de esto en los procesos que se celebrarán en Reino Unido. El caso tratará todos los elementos de la campaña de abuso. Juan Carlos será el acusado, pero quizá no sea el único”, sentenció en la BBC.

Larsen comenzó una relación con el rey emérito en 2004 y duró mucho tiempo. “Siempre nos reímos mucho. Inmediatamente encajamos en muchas cosas y teníamos intereses en común: Política, historia, comida fantástica, vinos...”. “Yo vivía en Londres en ese momento y acababa de comenzar mi propio negocio de consultoría. Era madre soltera de dos hijos. Así que nos reuníamos en Madrid en una pequeña casa de campo y viajábamos juntos”. “El primer año fue más difícil, porque estaba muy ocupado y él tenía una agenda llena, pero me llamaba hasta 10 veces al día. Quiero decir, fue una relación muy fuerte, profunda y significativa de inmediato”.

La empresaria relata que, incluso, hablaron del matrimonio del monarca con la reina Sofía: “Dijo que tenían un arreglo para representar la Corona, pero que llevaban vidas totalmente diferentes y separadas. Y el Rey acababa de salir de una relación de casi 20 años con otra dama que también tenía un lugar muy importante en su corazón y en su vida”. En definitiva, Larsen describe muy intima: “En 2009, mi padre me llamó y me dijo que el Rey había ido a verlo y le había dicho que estaba muy enamorado de mí y que tenía la intención de casarse conmigo”. “Pero preví que sería muy difícil porque podría desestabilizar la Monarquía. Por eso nunca lo alenté, simplemente lo tomé como una muestra de la seriedad de la relación”.

Lo más sorprendente llegó cerca del final de la relación, cuando comentó las amenazas anónimas en la que le decían que hay muchos túneles entre Mónaco y Niza, en alusión al choque en el que murió la princesa Diana de Gales en París y en su departamento suizo, añadió que "alguien" dejó sobre una de las mesas del salón, un libro sobre la muerte de la princesa que a ella le provocó una escalofriante sensación.

Otra de las intimidaciones que la empresaria relató, se refiere a una visita que recibió en Londres del entonces jefe de la inteligencia española, Félix Sanz Roldán. “Dijo que lo enviaba el rey”, relata. “La primera advertencia era que no hablara con la prensa y que si no seguía las instrucciones, no podía garantizar mi seguridad física ni la de mis hijos”.