Nico Vázquez y Gime Accardi se conocieron en el 2007, cuando juntos formaban parte del elenco de "Casi Ángeles", en aquel entonces el actor estaba recientemente casado con Mercedes Funes, con quien estuvo en pareja 6 años antes de contraer matrimonio.

A 4 meses de haberse casado, Nico Vázquez se fue de la casa que compartía con su esposa. Se mudó a San Isidro e iniciaron los trámites de divorcio. Semanas después, confirmó que estaba en pareja con Gime Accardi y dieron el puntapié inicial a una relación que hasta hoy sigue vigente.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

Con casi 2 décadas de pareja, la actriz argentina reveló una sorpresiva intimidad de la pareja que dejo boquiabiertos a todo el mundo. Accardi no escatimó en detalles y fue contundente sobre cada cuánto se dan los encuentros sexuales con Nicolás Vázquez y cuál es su horario favorito a la hora del "cuerpo a cuerpo".

La confesión de Gime Accardi sobre su relación con Nicolás Vázquez

Gime Accardi y Nicolás Vázquez vivieron muchas experiencias buenas y malas juntos, lo que hizo que el vínculo se haga cada vez más fuerte. Así, constituyeron una relación llena de amor y compañerismo que sigue en vigencia hasta el día de hoy tras dos décadas desde su inicio.

La actriz está incursionando en nuevos proyectos, en donde se coloca como protagonista y relata la intimidad de su vida. En esta oportunidad, la ex “Casi Ángeles” reveló un dato exclusivamente privado de su relación con Nico Vázquez: cada cuánto se dan sus encuentros sexuales y cuál es su horario favorito.

En “La Noche Perfecta”, el programa de El Trece, Sebastián Wainraich le planteó a Accardi: "Me da vergüenza decírtelo...leí en una declaración que la frecuencia con Nico es 4 veces por semana". "Hemos dicho eso, si... Pero viste que va variando", comenzó la actriz en su respuesta.

"Se ve que en esa época era una buena racha. Pero más o menos ese es el número considerable que nos gusta. Yo prefiero la tarde. A la noche, una vez que estoy con el piyamita, me quiero meter en la cama para ver una serie. No me quiero sacar todo, si me lo acabo de poner" detalló con gran sinceridad Gimena Accardi.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

"Y tarde... viste esa gente que llega a las 4 de la mañana borracho, no tenés posibilidad de acercarte. Yo quiero dormir. Y dormir cucharita, tampoco. Tenemos, por suerte, una cama bastante grande, entonces estar toqueteándose mientras uno duerme, es muy incómodo" dijo la actriz en relación a sus hábitos a la hora del descanso.

Gimena Accardi no escatimó en detalles y dio una contundente revelación sobre su relación con Nicolás Vázquez. La actriz contó una gran intimidad de la pareja en relación a su frecuencia en sus relaciones sexuales y sus hábitos de sueño.

