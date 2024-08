De la incomodidad de Gimena Accardi a la respuesta de la China Suárez: 8 momentos incómodos del Cris Morena Day

El pasado miércoles, el teatro Gran Rex volvió a ser el escenario de Cris Morena. La productora fue parte de un especial homenaje llamado Cris Morena Day, organizado por Olga, de la mano de Nati Jota. Se trató de una especial celebración por las obras que realizó la productora, y que supieron formar parte de la infancia y juventud de generaciones. Muchos de los protagonistas de aquellas novelas dieron el presente y se vivió una verdadera fiesta de recuerdos. Lo cierto es que la audiencia detectó ciertas situaciones de incomodidad en algunos momentos de las casi seis horas que duró la transmisión.

Los 8 momentos incómodos del Cris Morena Day

Las redes sociales estallaron al momento que los elencos más emblemáticos de las series producidas por Cris Morena se volvieron a reunir. Los actores de Chiquititas, Verano del 98, Rebelde Way, Casi Ángeles y Floricienta fueron convocados y se hicieron presente, y fueron el foco de atención de toda la audiencia.

Por la gran atención que acaparó el evento, no fue sorpresivo que los fanáticos se expresaran en las redes sociales respecto a detalles que pudieron observar, en ciertas interacciones que se dieron sobre el escenario. Entre los miles de comentarios y contenidos que se generaron en esta línea, se viralizó un video en TikTok uno que recopila los más destacaron, como "incomodos", con un total de ocho fragmentos. Los destacados son por esta usuaria fueron:

Cuando Emilia quería tomarla la mano a Nico y él no

Nicolás Vásquez y Emilia Attias conformaron una de las parejas de ficción más recordadas, en Casi Ángeles. Por ello, una de las canciones que describe aquel amor no faltó en el evento. Ambos interpretaron "Dos ojos" en vivo, pero el actor se mostró un tanto distante con su colega, siendo que ella quería un acercamiento interpretativo de la letra, y el la esquivó.

Peter en las nubes

Desde sus 16 años, Peter Lanzani se convirtió en el joven galán de las novelas, de la mano de su papel de Thiago en Casi Ángeles y no faltó al Cris Morena Day, aunque su carrera dio un giro, se muestra muy unido a aquel pasado. Sin embargo, decidió no ser parte de las interpretaciones en vivo, sino que fue comentarista y acompañó a sus colegas, y amigos. En este rol se mostró muy entusiasmado "agitando" en cada momento, también en algunos momentos se lo vio disperso por ello, ingresó en este clip de momentos incómodos del evento.

Cuando incomodaron a Gime

"Nos divertimos de maneras que no se pueden contar", fueron las palabras de Emilia Attias por las que Gimena Accardi se mostró un tanto inquieta y esto fue captado por Cris Morena que le recordó a la actriz que estaba su colega presente. Presuntamente, se entendió que se refería a "diversiones" con Nicolás Vázquez, pareja de Accardi.

Los spoilers

Cris Morena alzó la voz en todos los momentos que los invitados por error mencionaban a quienes iban a ingresar al escenario, ya que muchos de quienes se hicieron presente no fueron anunciados ya que eran "sorpresas" para el público. Tanto la China Suárez como Nico Vázquez hablaron de mal y la productora no dudó en reaccionar.

Cuando Cris Morena dijo que la China y Nico Riera gritaban mucho

Al momento que los actores hablaron sobre los romances que surgieron en el set, Cris Morena no dudó en comentar: “Todavía me acuerdo de los gritos de Nico y la China en los pasillos, matándose a los gritos. Estaban demasiado enamorados en ese momento”. Estas palabras incomodaron a la China, quien trató de salir rápido de la situación;“No, bueno, es que era mucha la convivencia. Era mucha intensidad, estábamos mucho tiempo juntos”. Y rápidamente acotó con ironía:“Pero Cris, vos no sos de pelearte, ¿no? Sos supertranquila”. Esta secuencia causó risa en los presentes pero los rostros de incomodidad no se pudieron disimular.

A Joaquin se le olvida la letra de la canción

Joaquín Levinton fue convocado para interpretar una de las canciones emblemáticas de Rebelde Way, "Resistiré" y nada salió como se esperaba, ya que el cantante se olvidó de la letra.

Rusherking y el autotune

El cantante de trap fue otro de los invitados e interpretó "Nena", la canción que supo popularizar Peter Lanzani con su personaje de Thiago. Rusherking también sufrió contratiempos presuntamente por el uso de autotune, lo que tuvo como resultado incómodos momentos.

Cuando los Teens Angels tenían que cerrar y no aparecieron

Al final del evento, estaba estipulado que los Teens Angeles -los protagonistas de Casi Ángeles- hagan el cierre y los actores se tardaron en aparecer en escena, lo que hizo que Cris Morena debiera llamarlos al encontrarse sola en el lugar.