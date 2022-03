La contundente publicación de Lizy Tagliani luego de las declaraciones de Leo Alturria

Instagram

Leo Alturria dio sus primeras declaraciones frente a una cámara de televisión, nada más ni nada menos que para "LAM", en el programa de Ángel de Brito, el ex novio de Lizy Tagliani reveló que fue él quien tomó la decisión de separarse y que la artista no quería separarse.

"Ella no quería saber nada con que nos separemos. Se puso mal y se angustió. No hay vuelta atrás, pero estamos bien así", fueron las palabras que utilizó Leo Alturria, que también agregó: "Ella sí quiere volver, pero yo estoy con el embrague puesto. No pasa nada. Nos llevamos bien así y creo que todo va a seguir así", refiriéndose a su relación actual con Lizy Tagliani.

La publicación de Lizy

Para sorpresa de mucho, luego de esas declaraciones, Lizy Tagliani utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para publicar una imagen que expresa: "Todo manipulador emocional se aplica a fondo en desestabilizar a su víctima a fin de sacarla de sus casillas y así poder acusarla de ser alguien alterado o inestable".

Como si eso fuera poco, en la publicación de la artista, también se lee: "Eso le ayuda a manipularla fácilmente desde la culpabilidad". Aunque Lizy Tagliani no mencionó a quién va dirigida su publicación, pareciera obvio que se refiere a los dichos públicos de Leo Alturria.

Leo Alturria y Lizy Tagliani

Lizy Tagliani reaccionó a los rumores de infidelidad

En más de una oportunidad, se tildó de infiel a Lizy Tagliani, por las palabras que Leo Alturria había escrito en sus redes. La actriz se expresó por primera vez con respecto a ese tema y, fiel a su estilo, utilizó el humor para desmitificar esta situación que estaría alejada de la realidad.

"Esta bien lo voy a contar, no pude resistirme a este rubio. (Mis amigos en mis grupos de Whatsapp cuando me acusan de infiel, no me siento contenida jaaa)", escribió Lizy Tagliani en su cuenta personal de Instagram, junto a una postal de la famosa película "El Planeta de los Simios".