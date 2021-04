La contundente respuesta de Horacio Cabak tras los rumores de infidelidad a su esposa

Ángel de Brito, el lunes pasado, reveló en "Los Ángeles de la Mañana" que la esposa de Horacio Cabak, Verónica Soldato le mandó audios y habló con él para contarle que había descubierto conversaciones del conductor con otras mujeres. "Ella encontró infidelidades", dijo el conductor. Ahora Cabak, luego de haber hablado en "Polémica en el Bar" lo volvió a hacer y se refirió a su pareja.

"Hay una situación compleja. Lamento profundamente que por algunas cosas que trascendieron la están pasando realmente muy mal, tanto mi mujer como los chicos", dijo Horacio ese mismo lunes en el programa de América. Ayer otra vez en el programa de Mariano Iúdica opinó de lo que hizo su mujer. "Fue una reacción, un le pego a donde más le duele, que es el trabajo”, dijo Iúdica. Cabak respondió firmemente: "Yo nunca voy a hablar de mi vida privada. No tengo un sólo reclamo para hacerle a mi mujer. Ella no me está poniendo en ninguna situación de nada… Y les pido una cosa, dejemos a mi familia afuera de esto".

Los audios que prueban que Horacio Cabak le fue infiel a Verónica Soldato

Luego del revuelo mediático que se armó tras darse a conocer que Horacio Cabak le había sido infiel a su mujer, Verónica Soldato, salieron a la luz nuevos datos de la separación.

Ángel de Brito contó en LAM los detalles de esta ruptura y entre sus dichos dejó a la vista que existen audios del conductor de la jaula de la moda que confirman el engaño. Sí, de hecho son más de 200 grabaciones.

"Yo quiero aclarar que Horacio Cabak no intentó frenarme, ni me pidió que no diga algo. De hecho, tengo más de 200 audios que podría pasar y la verdad es que estamos eligiendo no hacerlo", explicó el conductor de LAM.

Después, el periodista sumó: "Yo creo que a Verónica lo que le duele es que Horacio le niegue cosas que ella leyó y vió. Ahí me parece que está el gran enojo de ella".

Pía Shaw, por su parte, recordó que hace muy poco Horacio Cabak estuvo internado por Coronavirus y que fue su pareja la encargada de cuidarlo en todo momento.

FL