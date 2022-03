La contundente respuesta de Jorge Rial a Nazarena Vélez

Jorge Rial habló de su situación actual que está en boca de todos. Ayer, por ejemplo, el primer programa de LAM estuvo dedicado casi exclusivamente a su separación de Romina Pereiro. Entre las angelitas que hablaron y contaron su experiencia con el periodista estuvo Nazarena Vélez.

Enojado, hoy Jorge Rial mencionó a la mamá de Barbie Vélez y señaló: “Me dijo mafioso la mujer del tipo que se boleteó por cagar gente. Yo no lo vi en mi vida”.

Cabe recordar que anoche lo que Nazarena Vélez contó en LAM la terrible amenaza que recibió por parte del nuevo conductor de Sobredosis de Tv.

Nazarena Vélez recordó la amenaza de Jorge Rial.

“Revisó la basura de mi casa cuando se hablaba de mi adicción. Buscaba droga en la basura y dónde compraba pastillas” comenzó diciendo Nazarena Vélez y recordó aquella época en 2009 cuando sus hijos eran chiquitos. “Me acuerdo que yo le hice una nota y le pregunté ‘¿vos qué sos?’. Me dijo ‘yo soy un mercenario’. He visto como en Intrusos le decían a Gerardo Sofovich que iban a mandarle un pájaro carpintero, burlándose de la amputación de su pierna” agregó.

Luego Nazarena Vélez reconoció que tiene sentimientos encontrados con Jorge Rial y aseguró que luego de la gran ayuda que recibió por parte de Intrusos y Paparazzi en su carrera, cree que el periodista tiene “una cosa mafiosa”. “Una vez, por medio de Gerardo Sofovich, me llamó y me preguntó cuanto medía. Yo le dije 1,73, y él me dijo ‘bueno ya te estoy preparando el cajón’. El programa empezaba a la 1 y me hizo mierda, como muchas veces” rememoró.

Vélez recordó las cuestiones que le molestaban a Jorge Rial cuando ella aparecía en otros programas que competían con Intrusos, y aseguró que una vez llegó a decirle que su vida corría peligro.

Jorge Rial le respondió a Nazarena Vélez.

Jorge Rial debutó con éxito en “Sobredosis de TV”

Además de estar en Argenzuela, Jorge Rial debutó este sábado a las 21 hs como el nuevo conductor de “Sobredosis de TV”. Su regreso lo hizo muy a su estilo, con un invitado polémico y al que la mayoría de la gente quiere escuchar. En esta ocasión lo hizo con el diputado Javier Milei y las redes sociales no pararon de comentar y hablar del programa.

Con “Jorge Rial” como tendencia en Twitter, seguido por Mieli y SDTV, el presentador manifestó al aire su emoción al ver las repercusiones y el recibimiento que tuvo en la noche de su debut.

“Ahora puedo soltar toda la bola, estuve aguantando todo este tiempo solamente para este momento, a esta hora, a las 21 horas, por este canal (C5N)”, expresó Jorge Rial una vez saludó oficialmente a la audiencia. Este comentario llevó a pensar que hablaría sobre su vida privada, la cual está por estos días en el ojo del huracán, pero no fue así, Rial se refería a su invitado.

Una vez finalizado el programa, Jorge Rial compartió los números del rating y según el sitio Puro Rating, C5N tuvo 2.7 puntos con "Sobredosis de TV", muy por encima de Canal 26, TN, Crónica TV, La Nación+ y A24.