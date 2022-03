Jorge Rial sorprendió con un llamativo gesto tras la internación de Romina Pereiro

Romina Pereiro tuvo que ser internada de urgencia en el Sanatorio los Arcos. "Ingresó a Los Arcos muy asustada, muy nerviosa. Romina no estaba del todo bien y estaba pasando unos días muy difíciles", confirmó Guido Záffora sobre la situación que atraviesa la nutricionista.

De acuerdo con el panelista, Pereiro estaba con un fuerte dolor en el pecho y eso la alarmó, por eso decidió ir de urgencia a la clínica ubicada en Palermo.



Si bien aún no hay detalles sobre cómo se encuentra, lo último que trascendió fue el gesto que tuvo Jorge Rial que, pese a la mala situación en la que se encuentran y con un posible divorcio en puerta, está evaluando dejar pendiente el viaje que tiene a Los Ángeles para asistir a la nutricionista.

Si bien muchos decían que el periodista había dejado todo para acudir a la clínica, la realidad es que él realizó con normalidad su programa radial y se espera que visite a Pereiro en las próximas horas.

Ángel de Brito volvió a LAM y reveló detalles de la separación de Jorge Rial

Ángel de Brito agregó información sobre la separación de Jorge Rial. En su regreso a LAM, el periodista reveló en exclusiva la palabra del ex Intrusos: "La info de Yanina está plagada de mentiras. No hay nadie, nadie me visita. Sabés que el límite son los pibes", le dijo el periodista a De Brito, quien aseguró que la información de la infidelidad llegó a una de las hijas de Romina y le generó una gran angustia.

"Para tu información, la última vez que hablé con Quevedo fue hace cinco o seis años en un cumpleaños de Julieta Caamaño, cuando salía con Kämpfer. La hija de Romina la está pasando muy mal", siguió.