La cruda reflexión de Maru Botana en el día de su cumpleaños

Hoy es mi cumple y esta es la foto que me expresa, el celebrar la vida!!! Esa vida que llevo , cargadita y bien completa pero a la q la celebro todos los dias. Agradezco todo lo que alguna vez soñe sin pensar que se me podria dar🤟. Si bien nunca imagine los cachetazos que podia tener, agradezco la fuerza que tengo para seguir, agradezco la familia que tengo, mis hijos que son mi orgullo total , y Berni que me banca en todas. Hoy tambien quiero agradecer el enorme cariño que me dan, las cosas que me dicen y lo mucho q me conocen . Graciasss❤️ Hoy seria un dia en el que estaria bailando , hasta no parar , un dia en el que rodeada de todos estaria celebrando!!! Pero bueno hoy nos toca otra realidad!!! Y pese a que estamos mal, tristes y preocupados, tratemos de poner lo mejor de no perder las esperanzas y de disfrutar de esta vida que es unica!!!❤️Gracias una vez mas por todo ese amor tan grande que me dan ❤️🤟