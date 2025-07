La Cuerpo habló de los chats con Mauro Icardi y advirtió: “Se va a destapar una olla”

El escándalo en torno a Mauro Icardi volvió a estallar luego de que La Cuerpo diera su versión sobre los presuntos chats que habría mantenido con el futbolista. En una entrevista con C5N este sábado 26 de julio, la influencer aseguró que fue él quien la contactó primero, negó haber enviado fotos íntimas y deslizó que hay más pruebas que aún no salieron a la luz.

Las nuevas declaraciones de La Cuerpo sobre el escándalo con Mauro Icardi

“Yo nunca le mandé fotos a él. Él reaccionó a fotos mías. No me mandó fotos desnudo, solo del torso”, explicó, desmintiendo así las versiones que la señalaban como iniciadora del intercambio. Según ella, el acercamiento se habría dado “el martes para miércoles a la madrugada” y recién vio los mensajes “ayer”.

Lejos de quedarse en la anécdota, reveló por qué decidió hablar: “No lo expuse porque fuera él, sino por cómo me habló ese señor. Quiere tapar el sol con la mano porque tiene plata. Para él, somos una minoría”, lanzó, haciendo referencia a su pertenencia a la comunidad trans y apuntando contra una supuesta actitud de desprecio por parte de Icardi.

La situación también tocó de cerca a la China Suárez, quien habría decidido comunicarse con La Cuerpo para intentar frenar la difusión de más contenido. En esa conversación, la actriz se mostró visiblemente alterada: “Tengo un nudo en la garganta. Reenviame de vuelta el primer audio”, habría pedido.

En otro de los intercambios, la actriz dejó entrever su sospecha sobre las motivaciones de la influencer: “Me parece cualquiera igual. Quiero que uses todo esto para hacerte conocida”. La infliuencer, sin titubear, contestó: “Ya soy conocida”.

Suárez también apeló al costado emocional: “Hay una pareja y una familia atrás de Mauro”, escribió en un intento por frenar la situación. Sin embargo, nada parece indicar que haya logrado su objetivo.

Al finalizar la entrevista, La Cuerpo dejó una frase que encendió las alarmas y una clara advertencia a Mauro Icardi: “Hoy se va a destapar una olla, y no solo con cosas mías, también de compañeras. A mí no me interesa, no le doy bola y sigo con lo mío”.

El conflicto se suma a la reciente polémica protagonizada por Natasha Rey, quien aseguró tener un video íntimo del futbolista y lo filtró en redes. El caso fue bautizado irónicamente como “el video de Icardi: no hay maní” y abrió la puerta a una seguidilla de acusaciones, capturas de pantalla y versiones cruzadas.

La China Suárez y Mauro Icardi

Ahora, habrá que esperar para saber qué será la nueva "olla" que La Cuerpo prometió destapar este sábado. ¿Afectará nuevamente a Mauro Icardi? o ¿saldrán nuevos nombres? Tocará esperar.

AM