La decisión del Tucu López que podría decepcionar a Jimena Barón

Desde que comenzó su relación con el Tucu López, Jimena Barón ha bajado su perfil y casi desapareció de las redes sociales, en donde era muy activa.

Consultado por el futuro de su relación con la cantante, el conductor confesó: "Si hay algo que no quiero es casarme. No, no creo mucho en las instituciones en general; no me copa la movida y la Iglesia ni hablar... Como ir a la Iglesia y casarse por Iglesia... Y también poner un gancho en un lugar me parece que no tiene ningún simbolismo".

"Me parece que va por otro lado, que estaría bueno hacer un fiestón festejando el amor y que estamos juntos. O lo que sea pero sin ponerle el... iba a decir el peso, pero suena como que le escapo a un peso... Pero poner el rótulo del casamiento tal como lo conocemos. Me parece que va más por otro lado, no creo mucho en el casamiento", agregó en diálogo con Brenda Dialoy para un live de El Trece.

A pesar de que no le gustan las formalidades, en entrevistas anteriores aseguró que está enamoradísimo de Jimena. "A mí me dan ganas de ser papá, pero desde hace tiempo, me pasó que con mis parejas anteriores no fluyó y no llegamos a ese momento. Me gustaría que si todo fluye ser papá y que Jimena sea la mamá de mi hija o hijo. Eso es un lindo momento para una pareja que está bien. Me gustaría, tengo 40 años. No es un proyecto a corto plazo", manifestó.