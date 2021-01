La respuesta de Tucu López sobre la ausencia de Jimena Barón en redes

Jimena Barón decidió desaparecer de las redes sociales y su vida cotidiana es parte de un gran misterio. Sin embargo, las fotos de su noviazgo con "Tucu" López no se hicieron esperar y la "Cobra" confirmó su relación con alguna breve entrevista.

Pero ahora, el interés por su vida artística cobró importancia y, a pesar de que no da notas, su pareja fue interrogada sobre esta "desaparición".

“Sigue perfecta. En armonía y en felicidad, afortunadamente, y esperemos que siga así por mucho tiempo”, dijo sobre el vínculo con Jimena en Hay que ver. “Estamos muy felices, muy bien. Yo estoy muy contento, la estoy pasando espectacular”, agregó.

Luego, fue la panelista "Mimi" Alvarado quien quiso indagar sobre su vida íntima. “Jimena Barón está más desaparecida que Casper”, dijo la novia de "El Tirri" y Fernanda Iglesias siguió: “¿Por qué ella no está en las redes sociales? ¿Por qué se fue?”, tiró la periodista y el Tucu contraatacó: “Preguntale a ella. ¿Me vas a preguntar a mí por qué Jimena se fue?”.

.“Para mí que es estratégico lo de Jimena”, dijeron en el piso mientras que el Tucu López se desentendía. “Prefiero que eso te lo conteste Jime”, expresó.

Jimena Barón: la triste historia detrás de su desaparición mediática

El 13 de julio del 2020 fue la última vez que vimos a Jimena Barón publicar algo en Instagram. ¿Qué la hizo desaparecer por tanto tiempo y no dar señales en ningún lado?

En Intrusos, la periodista Paula Varela contó que la decisión de Barón tomó tras la reconciliación y posterior separación con Daniel Osvaldo el padre de su hijo, Momo.

"Un día, ella encuentra en el celular de Daniel Osvaldo chats con otras mujeres. Y ahí fue que se puso muy caiducha. Se puso muy triste en serio. No les contestaba el teléfono ni a las amigas...".

"Tuvieron una discusión. Él le dijo 'bueno, yo no te prometí nada'. Ella le dijo 'sos el padre de mi hijo, vengo, me la juego mediáticamente, me están matando porque vuelvo con vos y me hacés esto...'. Y ahí viene el bache de Jimena Barón fuera de las redes sociales. Lo que me dice la gente que la conoce, las amigas que le escribían y a las que ella no le contestaba, muchas incluso amigas famosas, es que Jimena sintió vergüenza", disparó.