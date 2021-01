Pampita tiene Coronavirus: Así fue la reacción de Benjamín Vicuña

Pampita tiene Coronavirus. La noticia se conoció hace escasas horas y además se conoció como reaccionó Benjamín Vicuña. Según contaron en LAM el actor suspendió todo.

"Ella tenía programado un viaje a Miami. Y los nenes tenía programado un viaje con Benjamín, de cabotaje. El actor suspendió las vacaciones, inmediatamente", aseguró Maite Peñoñori.

“Ella no fue a hisoparse por sentirse mal o por síntomas sino porque tiene previsto el viaje el viaje a Miami por el cumpleaños de 15 de la hija de Bam Zamorano y necesitaba su PCR negativo para subirse al avión”, agregó.

Además, Peñoñori fue muy minuciosa con los datos que fue dando y respetó la cronología de la situación: “Fue a hacérselo sintiéndose bien y ahí le comunican que le dio positivo. Por eso ella está aislada en su casa con Roberto (García Moritán, su esposo). Me cuentan que uno de sus hijos empezó con unas líneas de fiebre y a sentirse un poco mal”.

“Ayer mandaron por la tarde a hisopar a todas sus empleadas. Contrató a una empresa para que fuera al domicilio a hacerlo. Ella no tiene muy en claro dónde se contagió, ella regresó el jueves pasado de México con un PCR negativo. Hoy no te subís a un avión internacional si no tenés un PCR negativo”, sentenció.

¿Desde el más allá? Pampita y Benjamín Vicuña se vieron unidos por un aura de luz en sus fotos

Pampita está embarazada y eso logró revolucionar a todos los medios. La modelo recibe una catarata de mensajes de amor y muchos buenos deseos. Además logró formar una la hermosa familia ensamblada junto a su esposo Roberto García Moritán.

Según dijo la modelo en diálogo con Editando Tele están esperando a la beba con muchas ansias y esperanzas: “Nos explota el corazón de amor y felicidad”.

Además de celebrar su cumpleaños en México, destino que suele elegir para viajar en familia todos los años, Pampita decidió repetir el ritual que realiza en el lugar y visitó el Santuario María Desatadora de Nudos. Allí la modelo agradeció y pidió por su familia.

Pero algo llamó poderosamente la atención, varios seguidores en las fotografías compartidas por la conductora fue una luz que se ve en una de las imágenes, muy similar a un reflejo en una publicación que realizó Benjamín Vicuña en su cuenta oficial de Instagram.