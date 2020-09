La decisión de Hernán Drago que lo alejaría para siempre de Buenos Aires

Hernán Drago tomó una decisión que lo alejaría definitivamente de Buenos Aires. Se trata de su partida a Bariloche, su lugar en el mundo, el cual eligió para para pasar el resto de su vida.

"Ese es mi lugar en el mundo, es donde aspiro a irme a vivir en un futuro ya cercano. Cuando fui de viaje de egresados a Bariloche, a los 18 años, uno va con otra cabeza porque vas pensando en tu compañerita, en pasarla bien...", comenzó.

Luego, el galán argentino continuó: "En mi caso, yo me enamoré del lugar y me prometí pasar mucho tiempo allí. Siempre fui muy amante de la naturaleza y después, cuando la conocí a Barbi, que fue mi mujer durante 20 años, empezamos a frecuentarlo y me enamoré del lugar".

"Le hago mucho caso a lo que me pasa y cuando lo que me pasa es tan de raíz, tan natural, no me dejo invadir por propuestas televisivas que me demanden tanto como para no poder ir a mi lugar en el mundo", sentenció Drago en diálogo con Fantino a la tarde.

Cuándo concretará su sueño

Hernán Drago contó lo especial que es Bariloche para su bienestar personal y confesó que tiene pensado ir a vivir al sur del país, donde tiene una propiedad, en cinco o seis años.

"Me quiero ir a vivir allá (Bariloche) con 50, 52 pirulos. Me quiero ir en plenitud, no a los 75 años que empezás con problemas, quiero disfrutar. Yo tengo muy en claro que quiero ir a morir allá", aseguró la figura televisiva.

Finalmente, el modelo detalló más acerca de su determinación: "Tengo la cabaña en el Cerro Otto, es la última, allá bien arriba, y tiene una vista soñada. Cuando me preguntan ‘¿vos naciste ahí?’ respondo que no, que nací en el lugar equivocado, pero que voy a morir en el correcto".