Tras el positivo de Guido Kaczka, Hernán Drago quedó aislado a la espera del hisopado

Luego de confirmarse que el conductor de "Bienvenidos a Bordo", Guido Kaczka contrajo Coronavirus (aparentemente en la radio donde trabaja además de hacer TV), todo su entorno quedó expuesto de la misma forma de la que él se contagió y uno de ellos es Hernán Drago quien en diálogo con CARAS Digital confirmó que mañana será hisopado para saber si es portador de COVID-19 o no se contagio.

Cómo recomiendan que quienes estuvieron en contacto con personas que resultaron positivas se aíslen entre diez y catorce días, el modelo y panelista también de "Pampita On Line", por Net Tv relató: "La realidad es que a mi no me dijeron que era obligatorio que me hisopen porque yo no tengo contacto estrecho con Guido, estoy ahí a un costado haciendo lo mío, pero la productora me ofreció la opción de hacerme el hisopado por las dudas y yo acepté".

"El último contacto que tuve con Guido o mejor dicho en el programa de Guido fue el viernes pasado eso quiere decir que me tengo que guardar hasta el miércoles que viene. No tengo síntomas, no tengo nada, lo único que hice fue desde ayer cortar la cadena de abrazos con mis hijos y comer solo y mantenerme alejado. Yo creo que me va a dar negativo pero por las dudas hasta que no esté el resultado mejor mantener distancia y estar solo", le explicó a este portal.