Laurita Fernández tomó una drástica decisión sobre la casa que tiene en un country de Pilar.

Después de meses de remodelación, la actriz y bailarina habría decidido vender la propiedad que también había elegido con Nico Cabré, cuando estaban en pareja. A pesar de que ella confirmó que el inmueble era suyo, este hogar fue adquirido en pleno auge de la pareja.

A pesar de las reconciliaciones de los ex novios, Laurita Fernández se puso al hombro la refacción de esta casa y le dio su toque personal. Sin embargo, decidió ponerla a la venta según informó La Pavada, de Crónica.

Laurita Fernández habría decidido vender su casa en Pilar.

Al parecer, la conductora decidió colgar el cartel de venta en un año complicado para los bienes raíces. De acuerdo a este medio, a la conductora se le complicó trasladarse a las afueras de la Capital en medio de una ajetreada agenda laboral.

La decisión de Laurita Fernández que la aleja definitivamente de Nico Cabré

"La casa es mía": la contundente declaración de Laurita Fernández sobre su casa

Apenas se separó con Nico Cabré, Laurita Fernández se refirió a este hogar y aclaró a nombre de quién está la propiedad.

"La casa no es de los dos, es mía ya desde mucho antes de separarnos. Eso lo decidimos en la primera separación que tuvimos el año pasado porque, ya compartir algo con el otro y después separarte, está como eso de decir ‘che, ¿y si vuelve pasar que no funciona?’", disparó.

La decisión de Laurita Fernández que la aleja definitivamente de Nico Cabré

Tiempo atrás, Laurita también respondió a sus seguidores una consulta sobre su nuevo hogar y fue bastante clara. "¿Te quedaste con la casa que compraron con Nico? ¿O te mudas a otro lado?”, le consultó un seguidor y ella disparó: “Yo no me quedo con nada que no sea 100% mío. No tengo nada de ningún ex".